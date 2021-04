Badminton Uzwil erreicht das Playoff-Halbfinal: Jetzt lockt der Schweizermeistertitel Mit einem Sieg und einer Niederlage schliesst der Badmintonclub Uzwil die NLA-Qualifikation auf dem zweiten Tabellenrang ab. Damit zieht der amtierende Schweizermeister in die Playoffs ein und spielt am Finalwochenende vom 15./16. Mai um die Titelverteidigung.

Die beiden jungen Nationalspieler Nicolas A. Müller (rechts) und Julien Scheiwiller führten das Team an.Bild: Matthias Zindel

Spielerisch war es ein durchzogenes Wochenende für Uzwil. Am Samstag verlor die Mannschaft die Auswärtspartie in Zürich mit 2:6, am Sonntag resultierte ein 6:2-Heimsieg gegen Lausanne. In beiden Begegnungen konnte der Badmintonclub Uzwil nicht in Bestbesetzung auflaufen. Die ausländischen Profispielerinnen und -spieler fehlten allesamt aus unterschiedlichen Gründen. Während Artem Pochtarev (UKR) und Zvonimir Durkinjak (CRO) immer noch verletzungshalber ausfielen, wurde Cheryl Seinen (NED) vom holländischen Badmintonverband mit einem Ausreiseverbot belegt. Dies weil in einer Woche die Europameisterschaften stattfinden und man coronabedingt keine Risiken eingehen wollte.

So lag es an den einheimischen NLA-Spielerinnen und -spielern, die Playoff-Qualifikation in trockene Tücher zu bringen. «Das war unser Ziel und dieses haben wir erreicht», sagte der zufriedene BCU-Spielertrainer Iztok Utrosa am Sonntagabend.

Augenschein des Sportministers

Besonders harzig gestaltete sich die Partie gegen das stark besetzte Zürich. Nur gerade Milena Schnider und Julien Scheiwiller konnten im Einzel für Uzwil punkten. Alle anderen Spiele gingen trotz Kampfgeist verloren. Auch Ramon Kropf musste sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Besser sah es dann gegen das schwächere Lausanne aus. Uzwil ging rasch in Führung und musste nie um den Sieg bangen. Letztlich war der Heimsieg eine klare Angelegenheit. Dies freute auch den St. Galler Regierungsrat und Sportminister Stefan Kölliker, der persönlich ein Augenschein von der Situation rund um das Geisterspiel nahm.

Finalspiele ohne Publikum in Uster

Nun stehen die verkürzten Playoffs an. Die Titelentscheidung fällt am Wochenende vom 15./16. Mai. Dafür wurde eigens ein neutraler Spielort gesucht. Fündig wurde Swiss Badminton in Uster. Dort werden am Samstag beide Halbfinalspiele ausgetragen und am Sonntag das Finalspiel. Alle Partien finden ohne Publikum statt. Für den Badmintonclub Uzwil als amtierender Schweizer Meister hat die Titelverteidigung oberste Priorität. Die Chancen sind realistisch, wenn die Mannschaft in bester Formation auflaufen kann. «Wir rechnen damit, dass unsere ausländischen Spielerinnen und Spieler die Playoffs spielen werden», sagt Iztok Utrosa. Uzwil trifft im Halbfinal auf Yverdon. Das andere Duell bestreiten Argovia und Zürich.