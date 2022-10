Badminton Trotz Verletzungssorgen: Uzwil siegt im Spitzenkampf und ist Tabellenführer Der Badmintonclub Uzwil setzt seine Siegesserie fort und gewinnt auch gegen Yverdon und Lausanne mit 5:3. Damit ist resultatmässig der Traumstart in die neue Saison geglückt. Nach vier NLA-Meisterschaftsrunden steht Uzwil alleine an der Tabellenspitze. Doch Verletzungssorgen plagen das Team.

Rudi Dellenbach steht als Assistenz-Spielertrainer im Männereinzel im Einsatz. Bild: Matthias Zindel

Bisher spielte Uzwil vier Meisterschaftsrunden, und alle vier Partien wurden mit 5:3 gewonnen. Diese Serie zeigt, dass der amtierende NLA-Schweizermeister auch in dieser Saison zu den stärksten Teams der Schweiz gehört. Doch die Mannschaft kämpft trotz allem mit Verletzungen. Insbesondere Kim Bruun beklagt sich noch immer über Schmerzen im Ellbogen, und auch Ramon Kropf (Arm) und Zvonimir Durkinjak (Rücken) wurden an diesem Wochenende mit Verletzungen zurückgebunden. Das Team war alles andere als im Vollbesitz seiner Kräfte. Umso mehr beeindruckten die Uzwiler mit ihrer Moral.

Der erste Härtetest stand im Auswärtsspiel gegen Yverdon an. Die Partie entwickelte sich zu einem langen Marathon. Alle acht Spiele dauerten vier oder gar fünf Sätze. Das bessere Ende behielten die Uzwiler für sich, indem sie alle drei Männereinzel (Bruun, Müller, Dellenbach), das Fraueneinzel (Schnider) und das Frauendoppel (Schnider/Seinen) gewannen. Ein Sieg, der gegen ein starkes Yverdon nicht unbedingt erwartet werden konnte.

Härtetest gegen Überrasschungsteam Lausanne

Einen Tag später folgte die Spitzenpartie gegen Lausanne. Die Westschweizer sind das Überraschungsteam der Stunde, das nach drei Runden und ebenfalls drei Siegen völlig unerwartet an der Tabellenspitze stand. Doch das Duell der beiden ungeschlagenen Teams kippte schon früh zugunsten der Uzwiler. Insbesondere die Frauen holten für das angeschlagene Team die Kohlen aus dem Feuer. Sie siegten im Fraueneinzel (Schnider), im Frauendoppel (Schnider/Seinen) und auch im Mixeddoppel (Hofstetter/Durkinjak). Bei den Männern wurde ein Männereinzel (Müller) und ein Männerdoppel (Durkinjak/Müller) gewonnen. Das zweite Männerdoppel (Bruun/Kropf) trat gar nicht erst an, weil beide Uzwiler Spieler verletzt waren. Ein Sieg, der trotz allen Umständen für Uzwil in Ordnung geht.

Die nächste NLA-Doppelrunde steht in vier Wochen an. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Uzwiler Spielerinnen und Spieler bis dahin bestmöglichst auskurieren können. Weil am Sonntag, 6. November 2022, steht das Heimspiel gegen Tafers an. Das wird eine ganze besondere Affiche. Einerseits wollen sich die Fribourger für die Finalniederlage revanchieren, anderseits sind sie so stark wie noch nie und wollen die Uzwiler endlich vom Thron stossen. Für Uzwil heisst es also: nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel.