BADMINTON Titel verteidigt: BC Uzwil ist zum vierten Mal Schweizer Meister Was für ein Wochenende für den Badmintonclub Uzwil. Auf den 6:1-Halbfinalsieg am Samstag gegen Yverdon lässt er am Sonntag einen 6:2-Finalerfolg gegen des Team Argovia folgen – nach einem 0:2-Rückstand. Der vierte Meistertitel der Uzwiler ist damit Tatsache.

Der BC Uzwil jubelt in Uster über den vierten Titelgewinn. Bild: Tim Frei

Dass es auf neutralem Boden in Uster der erhoffte Traumfinal war, zeigte sich von der ersten Minute an. In beiden Männerdoppeln wurde praktisch jeder Punktgewinn so frenetsich gefeiert, als würde die Entscheidung bevorstehen. Nicht ohne Grund, hatten diese beiden Spiele doch vermeintlich wegweisenden Charakter. Da das Team Argovia im Einzel leicht stärker eingeschätzt wird, war Uzwil stärker unter Erfolgsdruck.

Doch es gingen gleich beide Doppel an das Team Argovia, was aus Uzwiler Sicht ein Rückschlag war. Besonders bitter: Ramon Kropf und Iztok Utrosa verloren ihre Partie in fünf hart umkämpften Sätzen denkbar knapp. Umso wichtiger und heftiger fiel die Reaktion auf den 0:2-Rückstand aus: Cherryl Seinen und Milena Schnider siegten im Frauendoppel und Nicolas A. Müller behielt im engen Männereinzel gegen den Schweizer Meister Tobias Künzi das bessere Ende für sich, womit der 2:2-Ausgleich Tatsache war.

Zur richtigen Zeit Kraft gespart

In einem nächsten umkämpften Spiel behielt Iztok Utrosa gegen Christian Kirchmayr die Oberhand. Zwar verspielte er eine 2:0-Satzführung - im vierten Umgang ohne nennenswerte Gegenwehr -, um dann im entscheidenden Satz im Vollbesitz seiner Kräfte zu gewinnen und die Uzwiler erstmals an diesem Tag in Führung zu bringen.

Milena Schnider nahm den Schwung mit und liess sich gegen Maryna Ilinskaya auch von einem ersten verlorenen Satz nicht beeindrucken. Da die Uzwilerin danach drei Umgänge siegreich gestaltete, führten die Ostschweizerinnen plötzlich 4:2 und waren der Titelverteidigung schon nahe. Der Sack wurde schliesslich im Mixed-Doppel zugemacht. Ramon Kropf und Cheryl Seinen liessen nichts mehr anbrennen und siegten in drei Sätzen. Der umjubelte Titel war Tatsache und das zeitgleich laufende dritte Männereinzel, welches Julien Scheiwiller in fünf Sätzen gewann, nur noch Makulatur.

Der Pott ist und bleibt in Uzwil. Bild: Tim Frei

Zum zweiten Mal den Titel verteidigt

Um überhaupt in den Final zu kommen, hatte der BC Uzwil am Tag davor die Basis gelegt und Yverdon deutlich mit 6:1 besiegt. Somit sind die Uzwiler zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte Schweizer Meister im Badminton. Zuvor war dies 2014, 2015 und 2019 der Fall gewesen. Da vergangenes Jahr die Saison Corona bedingt abgebrochen werden musste, lässt sich sagen, dass die Uzwiler den Titel wie schon 2015 verteidigt haben.

Uzwil - Team Argovia 6:2

Männerdoppel: Durkinjak/A.Müller u. Künzi/König 7:11, 12:10, 6:11, 8:11. Utrosa/Kropf u. Kirchmayr/Nyffenegger 11:8, 8:11, 14:15, 11:9, 9:11. – Frauendoppel: Seinen/Schnider s. Ilinskaya/L.Müller 11:13, 11:6, 11:8, 13:11 – Männereinzel: A.Müller s. Künzi 11:4, 5:11, 11:9, 11:8 Utrosa s. Kirchmayr 11:9, 11:9, 6:11, 2:11, 11:8 . Scheiwiller s. König 10:12, 11:1, 11:6, 6:11, 11:7. – Fraueneinzel: Schnider s. Ilinskaya 9:11, 11:7, 11:9, 11:8. –Mixeddoppel: Seinen/Kropf s. L.Müller/Nyffenegger 11:7, 11:8, 11:8.