Badminton Kampflose Niederlage nach Verletzung: Nun trifft Uzwil im NLA-Halbfinal erneut auf Tafers Der Badmintonclub Uzwil beendet die NLA-Qualifikationsphase mit einem Sieg (6:2 gegen Brig) und einer Niederlage (3:5 gegen Tafers). Im Playoff-Halbfinal trifft Uzwil am 15./16. April 2023 auf Tafers.

Im Frauendoppel zwar erfolgreich, doch Cheryl Seinen (hinten) verletzte sich unglücklich am Oberschenkel und konnte danach nicht mehr zum Mixeddoppel antreten. Bild: Matthias Zindel

Die ganz grossen Überraschungen blieben in den beiden Schlussrunden der regulären Saison aus. Das Trio an der NLA-Tabellenspitze mit Lausanne, Tafers und Uzwil liess nichts mehr anbrennen und qualifizierte sich souverän für die Halbfinals. Die grosse Spannung gab es um den letzten verbleibenden Halbfinal-Platz. Gleich mehrere Teams buhlten um diesen. Am Schluss war Yverdon das glücklichere Team und zieht dank dem besseren Spielverhältnis in die Halbfinals ein. Das Nachsehen hatte dabei das punktgleiche Zürich. Damit spielen in den Halbfinals Lausanne gegen Yverdon und Uzwil gegen Tafers.

Zuerst Sieg, dann Niederlage

Uzwil konnte am vergangenen Wochenende endlich wieder einmal in Bestbesetzung antreten. Insbesondere die ausländischen Spielerinnen und Spieler mit Cheryl Seinen (Niederlande), Kim Bruun (Dänemark) und Zvonimir Durkinjak (Kroatien) waren allesamt einsatzbereit. Im ersten Auswärtsspiel in Brig konnten die Uzwiler denn auch überzeugen und gewannen verdient mit 6:2. Diesen Schwung wollte das Team für das nächste Auswärtsspiel in Tafers mitnehmen.

Doch einen Tag später präsentierte sich eine andere Ausgangslage. Tafers spielte abgeklärt und routiniert. Uzwil konnte zwar immer mithalten, drehte sogar das eine oder andere Spiel zu seinen Gunsten. Doch am Schluss verletzte sich Cheryl Seinen am Oberschenkel und konnte nicht mehr zum Mixeddoppel antreten. Deshalb ging dieses Spiel kampflos an Tafers und besiegelte die Uzwiler 3:5-Niederlage. Dadurch wurde Uzwil in der Tabelle auch noch von Tafers vom zweiten auf den dritten Tabellenrang verdrängt.

Verletzung wohl nicht allzu schlimm

Nun treffen Uzwil und Tafers im Halbfinal wieder aufeinander. Dass sich die beiden Teams leistungsmässig stets auf Augenhöhe begegnen, zeigte sich am letzten Sonntag erneut. Einen Favoriten gibt es in diesem Halbfinalduell nicht. Die Chancen stehen fünzig zu fünfzig. Die Hinrunde wird am Samstag, 15. April um 14 Uhr in Oberuzwil gespielt, die Rückrunde einen Tag später in Tafers.

Bleibt noch die Frage, ob Cheryl Seinen bis dahin wieder fit sein wird. Nach ersten Erkenntnissen soll die Oberschenkelverletzung nicht allzu schlimm sein, so dass der BC Uzwil mit der Niederländerin im Halbfinal rechnen kann.