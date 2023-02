Badminton Insbesondere die Frauen konnten im Team überzeugen: BC Uzwil mit einem Bein in den NLA-Playoffs Der Badmintonclub Uzwil gewinnt das NLA-Heimspiel gegen Yverdon (5:3) und verliert den Spitzenkampf gegen Lausanne (3:5). Zwei Meisterschaftsrunden stehen nun noch aus, dann folgen die Playoff-Halbfinals. Die Chancen stehen gut, dass auch Uzwil dabei sein wird.

Nicolas A. Müller (links) und Ersatzspieler Miha Ivanic siegten im Männerdoppel gegen Yverdon. Bild: Matthias Zindel

Ein verdienter Sieg gegen den Verfolger und eine knappe Niederlage gegen den Leader – damit sind die Uzwiler zufrieden. Auch weil die Mannschaft erneut auf mehrere Spieler verzichten musste. Der Däne Kim Bruun stand in seiner heimischen Liga im Einsatz, Iztok Utrosa weilte als Trainer mit der U19-Nationalmannschaft in Italien und auch der Niederländer Robin Tabeling war anderweitig beschäftigt.

So sprangen einmal mehr die Ersatzspieler Rudi Dellenbach, Nicolas Müller und der Slowene Miha Ivanic in die Presche. Sie alle zeigten gute Leistungen. Insbesondere Miha Ivanic trumpfte im Heimspiel gegen Yverdon mit zwei Siegen auf und war massgeblich am Gesamtsieg beteiligt.

Frauen holten die Punkte

Doch im Spitzenkampf gegen Lausanne zeigte sich, dass es bei den Männern ohne dem Top-100-Weltklassespieler in den eigenen Reihen schwierig wird. Die Abwesenheit von Kim Bruun schlug sich in dieser Partie brutal nieder. Sowohl in den drei Männereinzel als auch in den beiden Männerdoppel hatte Uzwil keine Chance.

So lag es an den Frauen, um doch noch ein paar Punkte für die Uzwiler zu gewinnen. Und diese brillierten. Allen voran Milena Schnider und Cheryl Seinen zeigten eine bestechende Leistung und blieben während dem gesamten Wochenende ohne Niederlage. Somit gehört das Frauenteam momentan zur grossen Stärke der Uzwiler – wohl auch im Kampf um die Titelverteidigung.

In der NLA-Rangliste zieht Lausanne (32 Punkte) an der Tabellenspitze davon. Dahinter folgen Uzwil (29) und Tafers (28). Diese drei Teams stehen mit einem Bein wohl schon in den Playoffs. Um den letzten verbleibenden Halbfinalplatz kämpfen Yverdon (24), Zürich (24) und Brig (22). Es stehen noch zwei Qualifikationsrunden am 18. und 19. März an. Uzwil wird zwei Auswärtspartien gegen Brig und Tafers spielen.