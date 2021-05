Badminton Heiss auf das Finalwochenende: Uzwil will den Schweizermeister-Titel Der Badmintonclub Uzwil kann am Wochenende seinen Titel als NLA-Schweizermeister verteidigen. Coronabedingt finden die Playoffs in verkürzter Version statt. Am Samstag spielen die Uzwiler das Halbfinal, am Sonntag wäre das Finalspiel.

Der BC Uzwil stregt die Titelverteidigung an. Bild: PD

(red/lsf) Die Playoffs in der höchsten Badmintonliga der Schweiz werden in diesem Jahr alles andere als normal sein. Einerseits werden die Partien ohne Zuschauende ausgetragen, anderseits fällt die Titelentscheidung auf neutralem Boden – und zwar in der Stadt Uster. In der Sporthalle Blue Point werden am kommenden Wochenende alle Halbfinal- und Finalspiele ausgetragen. Am Sonntagnachmittag steht dann der NLA-Schweizermeister fest.

Die Chancen auf eine Titelverteidigung sind für den Badmintonclub Uzwil intakt, wie der Verein in einem Pressetext schreibt. Doch die Konkurrenz ist stark – wahrscheinlich noch stärker als beim letzten Meistertitel. Alles läuft auf hart umkämpfte Playoffspiele aus. Es darf wortwörtlich ein «Meisterkampf» erwartet werden.

Fragezeichen bei Verletzten und corobedingten Hürden bei Einreise

Im Halbfinal trifft Uzwil am Samstag auf Yverdon. «Ein Favorit ist zwischen den beiden Mannschaften nicht auszumachen», schreibt der Badmintonclub. Viel mehr stehen die Zeichen auf eine ausgeglichene Partie. Die Westschweizer könnten ihre Vorteile eher bei den Männerspielen haben, die Ostschweizer hingegen eher bei den Frauenspielen.

Ein wichtiger Faktor werden die ausländischen Spielerinnen und Spieler sein. Wer darf coronabedingt einreisen? Und wer muss allenfalls verletzungsbedingt kürzertreten? Gerade bei Uzwil gibt es da einige Fragezeichen. Der Ukrainer Artem Pochtarev und der Kroate Zvonimir Durkinjak fehlten zuletzt wegen Verletzungen. Beide sind mittlerweile aber wieder im Training und könnten grundsätzlich für die Playoffs eingesetzt werden. Ansonsten kann Spielertrainer Iztok Utrosa auf sein Stammpersonal zählen. Insbesondere die Nationalspieler Milena Schnider, Julien Scheiwiller und Nicolas A. Müller sind heiss auf den Titelkampf und auch die einheimischen Sereina Hofstetter und Ramon Kropf sind für den grossen «Meisterkampf» gerüstet.

Im anderen Halbfinalspiel treffen Argovia und Zürich aufeinander. Diese Partie startet am Samstag um 14 Uhr. Im Anschluss folgt die Begegnung zwischen Uzwil und Yverdon. Diese beginnt frühestens ab 17.30 Uhr. Das Finalspiel ist für Sonntag, 11 Uhr, angesetzt.