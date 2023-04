Badminton Halbfinal-Knüller: An diesem Wochenende trifft der Badmintonklub Uzwil im Playoff-Halbfinale auf Tafers-Fribourg Der BC steht bereits zum zehnten Mal in Serie im Playoff-Halbfinal. Bei zwei Direktbegegnungen während der Saison siegte aber bisher der Gegner.

Das Finalspiel der NLA-Saison 2019 trug der Badmintonklub Uzwil in der Mehrzweckanlage Breite in Oberuzwil aus. Bild: Benjamin Manser

Bereits zum zehnten Mal in Serie steht der BC Uzwil im Playoff-Halbfinal. Dazu gibt es zwar keine Statistik, doch die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dies ein Novum in der Nationalliga A ist. Gleichzeitig zeigt diese Serie auf, wie konstant sich der Verein in den letzten zehn Jahren entwickelte.

Und mit der Professionalisierung kam auch der Erfolg. Insgesamt fünf Schweizer Meistertitel wurden in dieser Zeit gefeiert, wohlgemerkt die ersten fünf in der Vereinsgeschichte. Nun greift Uzwil nach dem sechsten Titel. Dafür muss aber zuerst eine grosse Hürde aus dem Weg geräumt werden. Im Halbfinale wartet mit Tafers-Fribourg der letztjährige Finalgegner auf den BC Uzwil.

Ein begeistertes Publikum

Die zwei Direktbegegnungen während der Saison konnte Tafers gewinnen. Rein nüchtern betrachtet liegt demnach die Favoritenrolle bei Tafers. Mitnichten sagen andere. Denn Uzwil ist mittlerweile der Inbegriff für Playoffs. Kein anderer Badmintonverein in der Schweiz lebt die Meisterschaftsentscheidung so intensiv. Das Publikum strömt jeweils in Scharen an die «grossen Spiele». Diese Begeisterung beflügelt wiederum die Mannschaft. Auch deshalb wurden in den letzten Jahren grosse Geschichten geschrieben.

Eine konstante Saison

Sportlich zeigte Uzwil bisher eine konstante Saison. Die beiden Niederlagen gegen Tafers täuschen über die Realität hinweg. Denn die Qualifikation schloss Uzwil punktgleich mit Tafers ab. Nur durch das bessere Spielverhältnis platzierte sich Tafers am Schluss vor Uzwil.

Zudem muss erwähnt sein, dass die Ostschweizer mehrfach auf Stammkräfte verzichten mussten. Im Halbfinal kann Uzwil aber in Bestbesetzung antreten. Unter den gegebenen Gesichtspunkten gilt wohl eher Uzwil als Favorit. Am Samstag um 14 Uhr steht zuerst das Heimspiel an, am Sonntag um die gleiche Zeit gastiert Uzwil auswärts in Tafers.