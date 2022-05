Badminton Fünf Geschichten rund um den erneuten Meistertitel des BC Uzwil Am Sonntagabend entschieden die Ostschweizer das finale Rückspiel bei den Union Tafers-Fribourg für sich. Auch, weil etwa 60 mitgereiste Fans für Stimmung sorgten. Es gibt aber noch weitere Erklärungen.

Team und Fans feiern zusammen die fünfte Meisterschaft des BC Uzwil. Bild: PD

5:3 gewann der Badmintonclub Uzwil am frühen Sonntagabend gegen Union Tafers-Fribourg, den Qualifikationssieger. Weil das Hinspiel in der heimischen Breite 4:4 ausging, sind die Ostschweizer erneut Meister. Zum insgesamt fünften Mal. Und nach 2021 und 2019 zum dritten Mal in Folge, 2020 wurde die Saison wegen der Coronapandemie abgebrochen.

Macht der derzeitige Lauf den BCU zum Serienmeister? Jürg Schadegg, Präsident des Klubs, sagt, wer Meister sei, wolle auch wieder Meister werden. Ausserdem sei Uzwil die Badminton-Hauptstadt, das solle auch so bleiben. «Aber ob wir jetzt zum Serienmeister werden? Das Wochenende hat gezeigt: Es ist eine Herausforderung überhaupt einmal Meister zu werden.»

Ja, dieser Meistertitel am Wochenende, er war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das zeigten die anschliessenden Feierlichkeiten. Nach dem Sieg im Kanton Freiburg kehrte das Team in die Ostschweiz zurück, wo es im Hotel Uzwil zusammen mit Funktionären und Fans feierte.

Der Moment des Sieges in Fribourg. Video: PD

Danach, als das Hotel um kurz vor Mitternacht schloss, übersiedelten die Spielerinnen und Spieler ins Haus von Schadegg, der hauptberuflich als Lehrer arbeitet. «Zwei, halb drei» wurde es, bis die letzten gingen. Wenige Stunden später stand Schadegg schon wieder im Klassenzimmer und unterrichtete.

Dass der BCU mit seinen Anhängern feierte, kommt nicht von ungefähr. Matthias Zindel, der die Kommunikation des Vereins verantwortet, sagt: «Sie waren einer der Schlüssel zum Sieg in Tafers.» «Sie», das sind in diesem Fall rund 60 Uzwilerinnen und Uzwiler, die beim Auswärtsspiel Lärm machten, sangen, anfeuerten. «Im Badminton ist man sich eine solche Kulisse nicht gewohnt. Unsere Gegner hat diese Atmosphäre eingeschüchtert», sagt Zindel am Tag danach.

Und Schadegg: «Wir sind in den vergangenen Jahren zu einer Art Marke geworden in der Region.» In Uzwil ist Badminton hinter Fussball und Eishockey Sportart Nummer drei. Die grosse Unterstützung war ein Uzwiler Trumpf, wenngleich es natürlich auch die überdurchschnittlichen Fähigkeiten der Spielerinnen und Spieler brauchte.

Einer dieser Spieler: Kim Bruun. Er war es, der mit seinem 3:1-Sieg im Männereinzel für den entscheidenden Punkt im Rückspiel des Finals sorgte. Der Däne war schon im Halbfinal der Spieler, der den Unterschied machte. Wen wundert's? Bruun ist ein Spieler, der das Prädikat «Weltklasse» verdient. Und auch entsprechend bezahlt wird.

Heisst: Der 28-Jährige braucht nebenbei nicht zu arbeiten, ist Profisportler im BC Uzwil. Dieser finanziert den Spieler aber nur zu einem Teil – zusammen mit Sponsoren. Dasselbe gilt für die Gehälter der beiden niederländischen Olympioniken Robin Tabeling und Cheryl Seinen.

Nun ist natürlich die Frage, ob das Meisterteam zusammenbleibt. Der Abgang von Julien Scheiwiller steht bereits fest. Das Eigengewächs und Aushängeschild der vorzüglichen Uzwiler Nachwuchsarbeit schliesst sich Aufsteiger Adliswil an. Und sonst? Schadegg sagt: «Das Ziel ist es, dass der Kern zusammenbleibt.» Dafür brauche es noch einige Gespräche, «aber wir sind guter Dinge».