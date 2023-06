Badminton «Es war eine sehr emotionale Zeit»: Jürg Schadegg tritt als Präsident des NLA-Clubs ab – ein Dreiergremium übernimmt Der Badmintonclub Uzwil, der in der NLA spielt, präsentiert seine neue Vereinsleitung. Mit Kathrin Germann, Adrian Müller und Stephan Tappeiner übernehmen drei vereinsbekannte Personen die präsidialen Geschicke. Der bisherige Präsident Jürg Schadegg tritt nach zwölf erfolgreichen Jahren an der Spitze kürzer.

Gewichtige Rochade beim Badmintonclub Uzwil: Jürg Schadegg (2. von rechts) gibt das Präsidum an ein Dreiergremium ab: Stephan Tappeiner, Kathrin Germann und Adrian Müller (von links). Bild: Matthias Zindel

Der 51-jährige Jürg Schadegg teilte bereits frühzeitig mit, dass er das Amt des Präsidenten zum Ende dieser Saison abgeben wird. Dies nach intensiven Jahren an der Vereinsspitze. «Es war eine sehr emotionale Zeit», sagte Jürg Schadegg an der Hauptversammlung. Im Besonderen sprach er die fünf Schweizermeistertitel der NLA-Mannschaft an. Es sind dies die herausragenden Höhepunkte, die den Verein und eine ganze Region während seiner Zeit prägten.

Im Amt als Präsident und Sportchef war Jürg Schadegg stets die treibende Kraft. Er orchestrierte den Leistungssport und formte den Badmintonclub Uzwil endgültig zum erfolgreichsten Badmintonverein der Schweiz – bei der Elite und im Nachwuchs.

Auch wenn die schönen Momente überwiegen, lässt Schadegg vor versammelter Mitgliederschar durchblicken, dass es eine kräfteraubende Zeit war mit manch einer Herausforderung. Für sein ausserordentliches Engagement wurde Jürg Schadegg mit viel Applaus zum Ehrenpräsidenten ernannt. Dem Verein bleibt Schadegg weiterhin auch als Sportchef erhalten.

Seine Nachfolge im Präsidium übernimmt ein Dreiergremium. Dies sei im aktuellen Zeitpunkt die bestmöglichste Lösung, wie der zehnköpfige Vereinsvorstand nach reiflicher Überlegung befand. Wenn die Professionalisierung des Vereins weiter vorangetrieben werden soll, braucht dies gebündelte Kräfte.

Daher werden die präsidialen Aufgaben auf folgende drei Personen aufgeteilt. Adrian Müller übernimmt als Vizepräsident die Vereinsorganisation. Kathrin Germann wird für den Trainingsbetrieb verantwortlich sein und Stephan Tappeiner verantwortet den Leistungssport.

Das Vorstandsteam erfuhr noch weitere Rochaden. Ivo Kassel und Marco Panza wurden verabschiedet. Neu wirkt Simon Rutschmann im Vorstand mit.