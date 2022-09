Badminton «Die Bindung mit den Fans ist einzigartig»: Der BC Uzwil startet mit grosser Euphorie in die Mission Titelverteidigung Im Mai holte der Badmintonclub Uzwil seinen fünften Schweizer-Meister-Titel der Vereinsgeschichte. Im Sommer musste Uzwil nur einen Abgang verzeichnen, konnte Leistungsträgerinnen und Leistungsträger halten und den Kader breiter aufstellen. So wollen die Uzwiler ihren Meistertitel verteidigen.

Uzwils Spielertrainer Iztok Utrosa (links) im Männerdoppel mit dem holländischen Spitzenspieler Robin Tabeling. Bild: Matthias Zindel

«Die vergangene Saison ist mehr als perfekt zu Ende gegangen. Wir konnten mit der Titelverteidigung unser Saisonziel erreichen und haben erneut gezeigt, dass Uzwil eine Badminton-Hochburg ist. Das Auswärtsspiel im Final wurde zu einem Heimspiel für uns», sagt BC-Uzwil-Präsident Jürg Schadegg zur abgelaufenen Spielzeit. Gemäss Schadegg herrsche in Uzwil jedes Jahr während der NLA-Playoffs eine regelrechte Euphorie:

«Jeder trägt die Farben des BC Uzwil und trifft sich in der Halle. Unsere Playoff-Partien werden teilweise zu richtigen Dorffesten.»

Dazu tragen aber natürlich nicht nur die Fans bei, sondern auch der anhaltende Erfolg der Mannschaft ist ein wichtiger Grund für diese spezielle Atmosphäre im Verein. «Die Bindung zu den Fans ist in Uzwil einzigartig. Beim BC Uzwil ist in den letzten Jahren ein Familiengefühl entstanden. Egal ob Leistungs- oder Breitensport, bei uns findet jeder seinen Platz», so Schadegg.

Auf einen Abgang folgen drei Neuzugänge

Jürg Schadegg, Präsident BC Uzwil. Bild: PD

Genau nach diesem Kriterium stellt Schadegg, seines Zeichens Sportchef des NLA-Teams, auch sein Kader zusammen: «Wenn wir jemand Neues nach Uzwil holen, dann soll diese Person möglichst lange bei uns bleiben.»

Uzwil musste in diesem Sommer nur einen Abgang verzeichnen. Das Eigengewächs Julien Scheiwiller wechselte nach Adliswil, um dort mehr Verantwortung zu übernehmen und als Spieler zu wachsen. «Sein Abgang schmerzt natürlich, aber es ist absolut nachvollziehbar, denn in Adliswil wird er eine wichtige Rolle einnehmen können», meint Schadegg.

Kader BC Uzwil Saison 2022/2023 Spielertrainer: Iztok Utrosa (Slowenien). Spieler: Kim Bruun (Dänemark), Rudi Dellenbach (Ungarn), Zvonimir Durkinjak (Kroatien), Ramon Kropf (Schweiz), Rinoy Manavalan (Schweiz), Nicolas A. Müller (Schweiz), Robin Tabeling (Niederlande). Spielerinnen: Eleanor O'Donnell (Schottland), Sereina Hofstetter (Schweiz), Milena Schnider (Schweiz), Cheryl Seinen (Niederlande).

Ausser dem Abgang von Scheiwiller bleiben alle Spieler dem BC Uzwil erhalten. Mit Zvonimir Durkinjak, welcher bereits einmal mit Uzwil Schweizer Meister wurde, Rinoy Manavalan und der Schottin Eleanor O'Donnell hat Schadegg den Uzwiler Kader aber nochmals verstärkt. Der Uzwil-Präsident erklärt diesen Schritt wie folgt:

«Weil in dieser Saison einige aus unserem Team an der Qualifikation für die Olympischen Spiele teilnehmen, brauchten wir einige Back-ups.»

Uzwil peilt erneute Titelverteidigung an

Auch in der kommenden Saison ist das Ziel des BC Uzwil klar: Der Schweizer-Meister-Titel soll verteidigt werden. «Als Meister ist man der Gejagte. Wir sind uns aber an diese Rolle gewöhnt und wissen, wie wir damit umgehen müssen», sagt Schadegg zum bevorstehenden Saisonstart. Trotzdem wird es keine einfache Saison für Uzwil. Die anderen NLA-Teams, unter anderem der Finalgegner der letzten Saison Tafers-Fribourg, haben nochmals zugelegt.

Am Samstag um 12.30 Uhr startet der BC Uzwil auswärts in Aarau in die Saison. Am Sonntag um 14 Uhr kommt es dann bereits zu einem ersten emotionalen Highlight. Das Uzwiler Eigengewächs Julien Scheiwiller gastiert mit dem BC Adliswil in der Sporthalle des BZWU Niederuzwil.