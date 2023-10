Badminton Der BC Uzwil startet in die neue NLA-Saison: So steht es um das aufgefrischte Kader In der Nationalliga A steht ein Ostschweizer Derby an. Am Sonntag trifft das Uzwiler Badminton-Team auswärts auf den Aufsteiger Trogen-Speicher. Ein Ausblick und eine Einschätzung vor dem Saisonstart.

Miha Ivanic gehört neu zum Trainerteam von Uzwil – und kann durchaus auch als NLA-Spieler eingesetzt werden. Bild: Matthias Zindel

In der kommenden NLA-Saison bleibt das Kader von Uzwil grösstenteils bestehen. Den Verein verlassen haben Robin Tabeling und Rudi Dellenbach, dafür wurde der 21-jährige deutsche Spieler Matthias Kicklitz verpflichtet. Dieser ist kürzlich im Männereinzel in die Top 100 der Badminton-Weltrangliste vorgestossen. Ebenfalls kann bei Bedarf der neue Trainer Miha Ivanic aufgestellt werden: Der 25-jährige Slowene verstärkt das Uzwiler Trainerteam und kann auch als erfahrener Spieler in der Nationalliga A spielen.

Am Sonntag trifft Uzwil auf den Aufsteiger Trogen-Speicher. Auch dieser Klub hat kräftig auf dem Transfermarkt gewirbelt und mehrere neue Spielerinnen und Spieler eingekauft. Insbesondere das Nachwuchstalent Leila Zarrouk soll die Schweizer Klasse ins Frauenteam bringen und für Punkte sorgen.

Playoffs als Saisonziel

Die Playoff-Qualifikation ist durchaus ein realistisches Saisonziel für Uzwil. Doch als Kronfavorit zählt die Mannschaft in dieser Saison nicht: Andere Teams wie Schweizer Meister Lausanne und Vizemeister Tafers besitzen erneut ein starkes Kader und sind die meistgenannten Titelkandidaten. Dahinter dürfte der Kampf um die zwei verbleibenden Playoff-Plätze spannend werden.

Das Lokalderby wird ein erster Gradmesser. Allgemein ist es vor Saisonbeginn schwierig, die Kader aller Teams einzuschätzen. Insbesondere was die ausländischen Spieler betrifft, herrscht Ungewissheit. Denn die Vereine können zwar eine beliebige Anzahl Spielerinnen und Spieler melden, doch gemäss Reglement darf nur eine begrenzte Anzahl ausländischer Akteure eingesetzt werden.

Weiter befinden sich viele Athleten in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Dafür müssen sie an internationalen Turnieren wichtige Punkte für die Qualifikation sammeln. Es kann also bei allen Teams immer wieder vorkommen, dass Stammspieler abwesend sein werden.