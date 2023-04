Badminton Titelverteidigung verpasst: Nach einer Aufholjagd zum 4:4 holt sich der BC Uzwil im Playoff die Bronzemedaille Der Badmintonclub Uzwil scheidet im Playoff-Halbfinal gegen Tafers aus. Nachdem das Hinspiel und das Rückspiel jeweils mit 4:4 endete, entschied am Schluss das sogenannte Golden Match – erstmals in der Nationalliga A. Für Uzwil bleibt die Bronzemedaille.

Nicolas A. Müller holte zusammen mit dem BC Uzwil am Wochenende in der Playoff-Runde der Nationalliga A die Bronzemedaille. Bild: Mathias Zindel

Eigentlich strebte Uzwil die Titelverteidigung an. Doch die Hürde im Halbfinal war zu gross. In einem sehr knappen Duell war am Schluss Tafers die bessere Mannschaft. Die Fribourger feierten verdient den Finaleinzug.

Uzwil hatte zwar auch seine Chancen, doch es gelang der Mannschaft während dem ganzen Wochenende nicht, in wichtigen Spielsituationen den Unterschied zu machen. Mal fehlte es am nötigen Spielglück, mal hatte Tafers wohl einfach etwas mehr Biss und Wille. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag standen die Uzwiler immer wieder mit dem Rücken zur Wand. Sie waren stets den berühmten Schritt zu spät.

Bereits das Heimspiel am Samstag begann nicht wunschgemäss. Vor rund 250 Zuschauern lag Uzwil bald mit 1:3 im Rückstand. In dieser Situation bewies die Uzwiler Mannschaft grosse Moral. Es folgten drei Siege in Serie. Damit lag das Team plötzlich mit 4:3 in Führung.

Zwischendurch kam Hoffnung für Uzwil auf

Rückblickend wäre da der richtige Zeitpunkt gewesen, um das Momentum auf die eigene Seite zu zwingen. Und zwar im letzten Spiel des Tages, dem Männerdoppel mit Kim Bruun und Ramon Kropf. Nach einem fulminanten ersten Satz sah es tatsächlich so aus, als dass die Uzwiler nun die Vorentscheidung in diesem Halbfinal herbeiführen könnten. Doch Tafers hielt dagegen, siegte letztlich dieses Männerdoppel. Somit endete das Hinspiel in Oberuzwil unentschieden mit 4:4.

Mit dieser offenen Ausgangslage ging es am Sonntag ans Auswärtsspiel. Doch die Geschehnisse wiederholten sich. Die Fribourger legten resultatmässig stets vor, die Uzwiler mussten immer dem Rückstand nachrennen. Am Ende reichte es immerhin zu einem erneuten 4:4-Unentschieden. Damit kam erstmals in der Geschichte der Nationalliga A das «Goldenmatch» zum tragen.

Saison war durch viele Ausfälle nicht einfach

Im Ausschlussverfahren ermittelten die beiden Teams das alles entscheidende Spiel. Es wurde das Männerdoppel gewählt. Beide Teams schickten ihre erfolgversprechendste Paarung ins Rennen. Während Uzwil sich für Kim Bruun und Nicolas A. Müller entschieden, traten bei Tafers Alex Dunn und Oliver Schaller an.

Unter einer stimmungsvollen Kulisse wurde diese Partie gespielt. Aber auch da hatten die Uzwiler das Nachsehen. Zwar konnten sie den dritten Satz gewinnen, doch es war nicht mehr als ein letzter Ehrenpunkt. Tafers jubelte, für Uzwil blieb die Bronzemedaille.

Nach Spielschluss strich Spielertrainer Izotk Utrosa die gute kämpferische Leistung in diesem Halbfinal hervor. Gleichzeitig betonte er, dass die Saison nicht einfach war für die Mannschaft. Viele personelle Ausfälle waren zu beklagen, auch im Halbfinal musste man krankheitsbedingt auf Zvonimir Durkinjak verzichten. Doch gleichzeitig schaute Iztok Utrosa schon wieder vorwärts und sagte: «Wir greifen nächste Saison wieder an!» Gerade eben wurde der Vertrag mit dem Cheftrainer um weitere fünf Jahre verlängert.