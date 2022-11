Badminton Abwesenheiten wiegen zu schwer: Uzwil kassiert erste Saisonniederlage und muss Tabellenführung in der NLA abgeben Ein angeschlagener Badmintonklub Uzwil gewinnt in der Nationalliga A knapp gegen Brig, aber verliert das Spitzenspiel gegen Tafers. Die Verletzungssorgen und Abwesenheiten der ausländischen Spielerinnen und Spieler wiegen zu schwer. In der Tabelle rutscht Uzwil auf Platz drei ab.

Das Uzwiler Rumpfteam mit Rinoy Manavalan (vorne rechts), der seinen ersten Einsatz für den BC Uzwil bestritt. Bild: Matthias Zindel

Beim Badmintonklub Uzwil läuft es momentan nicht wunschgemäss. Die beiden holländischen Profis Cheryl Seinen und Robin Tabelling befinden sich an internationalen Turnieren. Auch auf den verletzten Dänen Kim Bruun muss Uzwil momentan verzichten. Bleibt einzig der Kroate Zvonimir Durkinjak übrig, der aber am Sonntag wegen einer Wadenverletzung aufgeben musste.

Ein weiterer Rückschlag für das ohnehin gebeutelte Uzwiler Gefüge. Denn eines zeigte sich an diesem Wochenende deutlich: Ohne die ausländischen Leistungsträger hat Uzwil einen schweren Stand.

Lizenz-Plus-Spieler aus NLB holt bei erstem Einsatz ersten Sieg

Das Rumpfteam zeigte immer wieder gute Momente. Insbesondere der 5:3-Heimsieg gegen Brig kann aufgrund der personellen Ausgangslage als kleine Überraschung gewertet werden. Uzwil holte das Optimum raus. Ähnliches wäre auch einen Tag später im Spitzenspiel, wieder vor heimischem Publikum, gegen das wesentlich stärkere Tafers möglich gewesen. Doch diese Hürde war dann endgültig zu hoch für die Uzwiler, sie verloren 2:6.

Das Frauendoppel (Hofstetter/Schnider) schnupperte zwar noch an einem Sieg, verlor dann aber doch knapp im Entscheidungssatz. Und im dritten Männereinzel vergeigte Rudi Dellenbach sogar vier Matchbälle in Serie, ehe er sich Sekunden später geschlagen geben musste.

Ein Lichtblick war Rinoy Manavalan, der erstmals für Uzwil auflief. Der sogenannte Lizenz-Plus-Spieler steht eigentlich für das St.Galler NLB-Team im Einsatz, darf aber aufgrund einer Sonderregelung eine begrenzte Anzahl Einsätze zusätzlich in einer höheren Liga bei einem anderen Verein bestreiten. Und sein Einstand in Uzwil glückte vollauf. Aber auch Manavalan konnte die erste Saisonniederlage der Uzwiler nicht mehr verhindern.

Dadurch muss Uzwil die Leaderposition in der NLA-Tabelle abgeben. Die nächste NLA-Runde wird am 27. November gespielt. Uzwil wird zum Abschluss der ersten Saisonhälfte auswärts in Zürich antreten.