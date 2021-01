Badi im Winterschlaf – das Freibad Bergholz wird auf die kalten Tage vorbereitet Die Badesaison ist zu Ende. Trotz des Corona-Lockdowns ziehen die zwei grössten Badis der Region keine schlechte Bilanz.

Exklusiv für Abonnenten

Bade- und Eismeister Maik Jonischkies geniesst beim Aufräumen die Ruhe im leeren Freibad Bergholz. Bilder: Lara Wüest

Es ist ungewöhnlich still an diesem Donnerstagmorgen im Freibad Bergholz. Laub bedeckt den grünen Rasen, der noch nass ist vom Regen am Morgen. Am Himmel fliegt ein Schwalbenschwarm. Über das Freibad Bergholz hat sich der Herbst gelegt. Seit Sonntag ist auch hier die Badesaison zu Ende.

Drei Männer stehen am Rand des grossen Schwimmbeckens. Sie machen die Badi wintertauglich. Vor ihnen steht eine Palette mit sogenannten Eisbrettern darauf. Ein bisschen erinnern diese an schwarze, quadratische Bojen. Sie sollen verhindern, dass das Wasser zufriert, wenn die Temperaturen draussen ins Minus fallen. Dem Druck des Eises, welches ein grösseres Volumen hat als das Wasser, würde das Schwimmbecken nicht standhalten, es würde Risse bekommen.

Mühsame Arbeit

Stück für Stück hängen die drei Männer deshalb die Eisbretter aneinander und lassen sie vorsichtig ins Wasser. Am Schluss sollen sie eine Kette von einer Ecke des Schwimmbeckens diagonal in eine andere bilden. Die Arbeit ist mühsam, die Männer müssen aufpassen, dass die Verbindungsstücke zwischen den Eisbrettern nicht herausfallen und die Kette auseinanderfällt.

«Ein unpraktisches System ist das», ärgert sich Mario Reichlin. Er ist einer der drei, die an diesem Morgen die Badi für den Winter vorbereiten. Sonst arbeitet er im Technischen Dienst des Sportparks Bergholz. Doch an diesem Morgen hilft er dem Aufräumteam.

Bademeister Tsanko Ivanov und Mario Reichlin vom Technischen Dienst lassen die Eisbretter ins Wasser.

Die Leitung fürs Aufräumen hat aber ein anderer: Maik Jonischkies. Er ist Bad- und Eismeister im Sportpark Bergholz. Die ganze Woche hat er sich schon ans Putzen und Aufräumen gemacht: Liegestühle gereinigt und untergestellt, Abfallkübel geschrubbt, das Wasser aus den Leitungen der Sanitäranlagen abgelassen.

Maik Jonischkies muss achtgeben, dass die Kette der Eisbretter gut gespannt ist.

Fast immer, wenn Jonischkies spricht, liegt ein Lächeln auf seinen Lippen; Aufräumen, das merkt man, macht er gern. Er sagt:

«Aufräumen ist eine nette Abwechslung zum hektischen Badmeisteralltag.»

Dieser Sommer, sagt er, sei ein strenger gewesen, noch strenger als andere. Sehr viele Badegäste hätten sie gehabt. «Wir haben gemerkt, dass viele Leute in den Ferien zu Hause blieben.»

1000 Besucher weniger als im Jahr davor

Ein wenig hat sein Gefühl Maik Jonischkies getäuscht. Denn diese Badisaison lief besuchermässig ein klein wenig schlechter als die im Jahr davor. Insgesamt besuchten rund 45'000 Personen die Badi. 2019 waren es 1000 Personen mehr. Obwohl dieser Sommer ganz viele Sonnentage zählte.

Schuld daran ist, wie so oft in diesem Jahr, die Krise: Wegen des Corona-Lockdowns konnten die Sportparkbetreiber die Badi erst Anfang Juni statt Anfang Mai öffnen. Und im Juni durfte nur eine beschränkte Anzahl Besucher hinein. Zudem war da das Wetter eher schlecht. Trotzdem ist Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin vom Sportpark Bergholz, mit der Badisaison zufrieden. Denn vom Juli bis zum Saisonende im September verzeichnete das Bad sehr viele Besucher. «Im Vergleich zum Vorjahr waren das starke Monate», sagt Rickenbach.

Ein bisschen warf Corona aber auch in diesen Monaten seinen Schatten über die grünen Badiwiesen: Viele Gäste besuchten die Badi zu den Randzeiten oder bleiben nur einen halben Tag. Solche Spitzentage wie im Jahr davor verzeichnete man zudem nicht. Rekordtag war der Sonntag, 9. August, mit 2150 Besuchern. Es war der letzte Tag der Schulferien. Im Jahr davor besuchten am Spitzentag 3060 Gäste das Bad.

Auch in der Badi Wattwil lief es besser als erwartet

Zufrieden mit der Badesaison sind auch die Betreiber der Badi Wattwil. Zwar haben sie 700 Abos weniger verkauft als im Vorjahr. Doch wegen des schönen Wetters strömten in den Schulferien auch dort viele Besucher ins Bad. Markus Lutz, Mitglied der Geschäftsleitung der Thurwerke AG, welche die Badi betreibt, sagt:

«Die Saison war besser als erwartet.»

Die Einbussen durch Covid-19 sind gemäss Lutz geringer ausgefallen als befürchtet. Obwohl zusätzliche Kosten entstanden sind, wie etwa die vom Material für Absperrungen oder von Desinfektionsmitteln. Insgesamt verzeichnete das Bad in dieser Saison 34637 Besucher. Wie im Bergholz war auch hier der 9. August Spitzentag mit 1585 Gästen. Am besten liefen die Monate Juli und August.

Aufräumen bis im Oktober

Zurück im Freibad Bergholz. Nach gut einer Stunde haben Maik Jonischkies, Mario Reichlin und Tsanko Ivanov, der dritte Mann im Aufräumteam, das grosse Schwimmbecken für die frostigen Tage vorbereitet. Noch ist die mühselige Arbeit aber nicht getan, zwei weitere Becken stehen an.

Bis am Mittag wollen sie fertig sein. Denn bis die Badi bereit ist für den Winterschlaf, gibt es noch einiges zu tun. So müssen zum Beispiel der Grill geputzt und die Bänkli abgebaut werden. Das Aufräumen und Putzen wird sich noch bis in den Oktober hinziehen. Dann wird Jonischkies ein letztes Mal in diesem Jahr den Rasen mähen, die Hecken stutzen und das Laub am Boden zusammenrechen.