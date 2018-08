Badi Flawil: Ja zum Parkplatzausbau - Nein zum Rauchen Der Flawiler Gemeinderat hält am geplanten Ausbau des Parkplatzes beim Freibad Böden fest. Allerdings wurde entschieden, das Parkplatzareal zu bewirtschaften, um damit Anreize für den Verzicht aufs Auto und die Nutzung des Velos zu schaffen. Andrea Häusler

Mit dem Ausbau des Kiesparkplatzes (hinten links) soll dem Parkieren auf der Wiese der Riegel geschoben werden. (Bild: Andrea Häusler)

«Die Bauarbeiten beginnen nach Abschluss der diesjährigen Badesaison», lässt die Ratskanzlei in einer Mitteilung verlauten. Damit ist klar, dass der Gemeinderat die nicht unumstrittenen Erweiterung des heute 60 Abstellplätze umfassenden Parkgeländes an der Degersheimerstrasse umsetzen will. Dies in der Absicht, das Parkieren auf der benachbarten Wiese zu unterbinden.

Um das angestrebte Ziel zu erreichen, ohne gleichzeitig die Anfahrt mit dem Auto zu attraktivieren, hat der Gemeinderat entschieden, die Parkplätze zu bewirtschaften. Künftig werden also jene Badegäste, welche das Freibad mit dem Auto besuchen, zur Kasse gebeten. Auf dem Areal werden Ticketautomaten installiert, vergleichbar mit jenen, die heute schon auf dem Parkplatz des Lindensaals und auf dem Marktplatz stehen, sagt Flawils Kommunikationschef Markus Scherrer auf Anfrage. Die Gebühren richten sich nach dem per 1. Mai dieses Jahres eingeführt Tarif zum Parkierungsreglement. Wobei die Bewirtschaftungszeiten noch definiert werden müssten.

Rauchfreie Zonen in Kinder- und Sportbereichen

Ebenfalls im Hinblick auf die Badesaison 2019 hat der Gemeinderat ein teilweises Rauchverbot beschlossen. Künftig wird das Rauchen nur noch in zwei markierten Bereichen gestattet sein. Das Areal zwischen dem Kinderspielbecken und den Sport- und Spielanlagen wird zur rauchfreien Zone erklärt. Die beiden Raucherzonen werden mit Schildern gekennzeichnet.

Ausserdem wird eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter für das Schwimmbad-Restaurant mit Kiosk gesucht. Zumal der langjährige Pächter kürzer treten möchte. Das Badi-Restaurant verfügt über etwa 190 Sitzplätze und ist während der Öffnungszeiten des Freibads zugänglich. Die Pächterin oder der Pächter führt das Restaurant mit Kiosk – in Zusammenarbeit mit dem Badipersonal – auf eigene Rechnung.

40000 Badegäste gezählt

Das Freibad ist noch bis zum Sonntag, 9. September, geöffnet. Was die Besucherzahlen anbelangt, können die Verantwortlichen jedoch bereits heute eine erfreuliche Zwischenbilanz ziehen. Fiel der Beginn noch zaghaft aus, konnten in der Folge – auch dank des schönen Wetters – gute Ergebnisse erzielt werden. Bis jetzt wurden 40000 Badegäste gezählt. Ausserdem konnte eine für Flawil und das Freibad Böden erfreuliche Tendenz festgestellt werden: Es gab neben den Einheimischen auch viele auswärtige Badegäste mit Kindern.