Autobahnzubringer «Die Bevölkerung wird nicht ernst genommen»: Wiler alt Stadtrat kritisiert das Mitwirkungsverfahren zur Netzergänzung Nord scharf Daniel Stutz, alt Stadtrat und ehemaliger Vorsteher des Baudepartements der Stadt Wil, hat einen Brief beim Kanton St.Gallen geschrieben. Darin fordert er, dass das Mitwirkungsverfahren zur Umfahrungsstrasse gestoppt wird.

Ein Blick auf das Industriegebiet in Bronschhofen. Rechts davon würde die Netzergänzung Nord durchgehen. Bild: PD

Die Netzergänzung Nord steckt mitten im Mitwirkungsverfahren. Dieses läuft seit dem 22. August, als der Kanton St.Gallen und die Stadt Wil über den Projektstand informierten. Die Umfahrung soll einst Bronschhofen mit dem geplanten Autobahnanschluss im Westen der Stadt verbinden. Noch bis Ende September kann sich die Bevölkerung zum Projekt äussern.

Doch das Mitwirkungsverfahren stand schon öfters in Kritik. Denn die Linienführung der Umfahrung ist nicht Bestandteil der Mitwirkung, sondern nur die Umgebungsgestaltung.

Daniel Stutz, alt Stadtrat und ehemaliger Vorsteher des Baudepartements. Bild: PD

Nun meldet sich auch der Wiler alt Stadtrat Daniel Stutz zu Wort. «Die Bevölkerung wird gar nicht ernst genommen», sagt er zum aktuellen Mitwirkungsverfahren. Der Politiker der Grünen Prowil war in der letzten Legislatur von 2016 bis 2020 Vorsteher des Baudepartements. Er wohnt selbst in Bronschhofen an der AMP-Strasse.

Ein Brief an den Kanton

Der alt Stadtrat hat sich mit einem Brief an den Kanton gewandt. Im Wesentlichen bemängelt Stutz drei Punkte: Die Projektunterlagen seien unvollständig, die Mitwirkung sei viel zu kurz und wichtige Themen wie die Linienführung seien von der Mitwirkung ausgeschlossen.

Stutz kritisiert den Kanton scharf. Er sagt:

«Es hat den Anschein, dass der Kanton die Mitwirkung gar nicht will.»

Man habe nur einen Monat Zeit, sich zu einem 50-Millionen-Franken-Projekt zu äussern, an dem der Kanton jahrelang gearbeitet habe, führt Stutz aus. «Das ist nicht im Sinne des Raumplanungsgesetzes, in dem steht, dass die Bevölkerung miteinbezogen wird und Vorschläge machen kann.» Eine Mitwirkung müsse ergebnisoffen sein, Anliegen müssten aufgenommen werden. Und wenn nicht, müsse erklärt werden, warum.

Die Netzergänzung Nord führt in dieser Visualisierung vom Kreisel rechts unten durch den Tunnel in der Bildmitte bis auf die AMP-Strasse in Bronschhofen links oben. Visualisierung: PD

Die Varianten nochmals prüfen

Zudem sei es ein «schlechter Witz», dass man sich nur zur Umgebungsgestaltung, nicht aber zur Linienführung äussern könne. Als der alt Stadtrat noch im Amt war, lief beim Kanton die Studie zu den verschiedenen Varianten. Gemäss Kanton liegt nun die bestmögliche Variante vor, weshalb diese auch nicht mehr Teil der Mitwirkung ist. Stutz sagt dazu:

«Auch die Varianten müssen zur Diskussion stehen.»

Er findet, der Kanton habe sich zu wenig mit dem Raum, in dem die Leute leben und sich bewegen, auseinandergesetzt. Man sei «rein technisch» vorgegangen und habe die Bewohnenenden der AMP-Strasse vor vollendete Tatsachen gestellt, sagt Stutz. Anders bei der Haupt-/Bronschhoferstrasse: Bei der Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts habe man die Grundeigentümer angeschrieben, Anlässe gemacht, verschiedene Varianten diskutiert und erst dann das Vorprojekt erarbeitet. «Bei der AMP-Strasse hat der Kanton diesen Schritt übersprungen und direkt das Vorprojekt vorgelegt.»

Unvollständige Unterlagen

Weiter bemängelt Stutz, dass die Unterlagen nicht vollständig seien. Informationen zu Fruchtfolgeflächen, Lärmschutz, Landschaftsschutz, Fahrtgeschwindigkeiten oder Schulwegsicherheit seien nicht zu finden.

«Gewisse Dinge sind auch nicht zu Ende gedacht», fährt Stutz fort. Zum Beispiel gibt es beim neuen Schulweg vom Weiler Trungen nach Bronschhofen bei einem Abschnitt von 100 Metern eine Steigung von zehn Prozent. «Das ist zu steil und kann keine Lösung sein.»

Wird beim Mitwirkungsverfahren nichts geändert, ist für Stutz klar: «Dann kommt der Hammer später.» Nämlich dann, wenn es bei der Auflage des Projekts zu Einsprachen kommt. Deshalb verlangt er, dass der Kanton das Mitwirkungsverfahren stoppt. Die Unterlagen sollen vollständig aufgeschaltet werden und das Mitwirkungsverfahren soll mindestens drei Monate dauern.

Was Stutz inhaltlich von der Umfahrungsstrasse hält, kann er nicht sagen. Dazu würden die Unterlagen nicht ausreichen. Was er aber sagen kann: «Im Moment sehe ich absolut keine Dringlichkeit.» Bis auf dem Areal Wil West 2000 bis 3000 Mitarbeitende arbeiten, dauere es noch.

Bei einer Veranstaltung des Kantons St.Gallen und der Stadt Wil Ende August fand eine Begehung des Areals statt. Bild: Sabrina Manser

Kanton: Es gibt weder Handlungsspielraum noch Ergebnisoffenheit bei der Linienführung

Das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen erklärt auf Anfrage, dass die Linienführung der Netzergänzung Nord kein Bestandteil der Mitwirkung sei, weil nach der Prüfung von 17 Varianten wegen technischer und rechtlicher Parameter weder Handlungsspielraum noch Ergebnisoffenheit bestehe. Claudia Eugster, Leiterin der Departementskommunikation, sagt:

«Dies wurde transparent kommuniziert.»

Bei der Gestaltung der Umgebung sei hingegen noch Handlungsspielraum vorhanden, weshalb sich die Mitwirkung auf diesen Bereich des Projekts fokussiere.

Die Dauer eines Mitwirkungsverfahrens sei im Gesetz nicht geregelt, sagt Eugster weiter. Man gehe davon aus, dass die Frist mindestens 20 Tage dauern sollte. «Mit eineinhalb Monaten ist diese Frist in diesem Fall etwa doppelt so lang.»

Grund für einen Abbruch der Mitwirkung gibt es nicht

Zudem sagt Eugster: «Die vorliegenden Informationen lassen eine fundierte Beurteilung des Planungsstands zu.» Die technischen Pläne sowie der Technische Bericht würden Interessierten zur Verfügung stehen. Zudem sei ein Flyer an alle Wiler Haushalte gesendet worden. Der Flyer erkläre zudem, weshalb die vorliegende Variante gewählt worden sei. Falls weitere Unterlagen gewünscht seien, könne man sich mit dem Bau- und Umweltdepartement in Verbindung setzen.

Die Leiterin der Departementskommunikation sagt:

«Bereits vor der Mitwirkung wurde umfangreich über das Projekt informiert.»

Der Kanton St.Gallen, die Stadt Wil und die Regionen hätten die Linienführung im Juni 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Im August 2021 habe eine weitere Informationsveranstaltung zusammen mit dem Quartierverein Bronschhofen stattgefunden. Auch online habe man sich jederzeit informieren können. Ende August habe dann die Veranstaltung über den Planungsstand, das weitere Vorgehen und die Mitwirkung stattgefunden. Ausserdem habe es eine Begehung gegeben.

Der Kanton St.Gallen habe umfassend über die Netzergänzung Nord informiert und die Mitwirkung sorgfältig aufgegleist. Zudem stehe das Bau- und Umweltdepartement für Fragen zur Verfügung. Eugster sagt:

«Für den Abbruch der Mitwirkung besteht kein Grund.»