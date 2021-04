Auto Es wird Zeit für die Sommerreifen: Die Pneuschür Wilen hat bereits Hochbetrieb, im unteren Toggenburg erwartet man den Ansturm demnächst Von Oktober bis Ostern sollte man in der Schweiz mit Winterpneus unterwegs sein. Trotz zwischenzeitlichem Kälteeinbruch laufen die hiesigen Garagen und Pneuhändler schon seit mehreren Tagen auf Hochbetrieb. Ein Blick in die Pneuschür Hofstetter in Wilen und in die Garage samt Reifenhotel Schönenberger, Ganterschwil.

Kurt Hofstetter (Zweiter von links) bedient in seiner Pneuschür in Wilen an einem Spitzentag bis zu 50 Kunden mit ihren Fahrzeugen. Bild: PD

Der Besuch in der Hofstetter Pneuschür AG in Wilen zeigt: Aktuell wollen alle ihre Autos auf Sommerreifen umsatteln. Dafür gibt es zwei Gründe. In erster Linie sollen die Reifen gewechselt werden, sobald die Temperaturen auf über sieben Grad ansteigen, und zum zweiten darf der Pneu nicht unter der Rillentiefe von 1,6 Millimetern gefahren werden.

«Die Grundregel O bis O für Sommerreifen, also von Ostern bis Olma, passt meist gut. Es kommt auch auf die Strecken an, die man fahren muss. Wer über Pässe fahren will, sollte länger warten mit der Montage seiner Sommerpneus», sagt Kurt Hofstetter, Geschäftsführer der Pneuschür.

Zur Grundregel für Winterreifen weiss Marc Schönenberger, Geschäftsführer der Auto Schönenberger AG in Ganterschwil, ebenfalls einen Slogan mit «von O bis O». «Mit Winterpneus von Oktober bis Ostern sollte man auf der sicheren Seite sein. Natürlich kommt es immer wieder auch auf die Wetterverhältnisse, die Fahrweise und die Fahrstrecke drauf an.» Ein markanter Unterschied ist, dass Winterreifen bei Temperaturen unter sieben Grad Celsius einen kürzeren Bremsweg aufweisen als Sommerreifen. Diese sind dagegen für höhere Geschwindigkeiten zugelassen als Winterreifen.

Treuer Kundenstamm nach Umzug

Kurt Hofstetter blickt auf eine jahrzehntelange Pneukarriere, inklusive Umzüge, zurück. «1993 begann ich mit zwei Kollegen in einer Scheune in Schönholzerswilen Pneus zu montieren.» Nach einem Wechsel der Werkstatt nach Rudenwil, wo er das Pneugeschäft allein weiterführte, übernahm er 2001 die Pneuschür der Gebrüder Egli in Rossrüti. Bald wurden jedoch die Räumlichkeiten in Rossrüti zu klein und er machte sich auf die Suche nach geeignetem Bauland, welches er in Wilen bei Wil fand.

«2010 bauten wir dort unsere aktuelle Werkstatt und es hat mich ausserordentlich gefreut, dass mir mein treuer Kundenstamm nach Wilen gefolgt ist.»

Zusätzlich seien viele neue Kunden aus der Umgebung dazu gekommen und der Kundenstamm wachse stetig weiter. Die betrieblichen Abläufe hätten in der modernen Werkstatt optimiert und das Geschäftsfeld mit einer Lenkgeometrieanlage erweitert werden können. Laut Hofstetter wechseln bei ihm Kunden ihre Räder, die einen Anfahrtsweg von bis zu 100 Kilometern hätten. Die Pneuschür Hofstetter gilt regional als eine der grössten ihrer Art. Hofstetter sagt:

«Bei uns lagern wir je nach Saison zwischen 4000 und 8000 Reifen.»

Vom Auto bis zur Baumaschine

In Wilen werden nicht nur bei Autos die Räder und Reifen gewechselt. «Bei uns ist alles, was Reifen braucht – ausser Velos und Mofas – gern gesehen. Also auch Baumaschinen, Landmaschinen oder Motorräder.» Hofstetter erklärt, dass teurere Reifen oftmals besser sind. «In der Regel stimmt das. Aber für viele Kundenbedürfnisse passen Reifen aus dem mittleren Preissegment sehr gut. Billigreifen aus China holen zwar auf, wir können sie heute aber noch nicht empfehlen.»

Der Reifenpraktiker Kurt Hofstetter erklärt, was ein Reifenpraktiker alles können muss. «Ein lernender Reifenpraktiker EBA lernt in erster Linie alles, was es braucht, um fachmännisch Pneus und Felgen zu wechseln und Reifenschäden zu beurteilen. Er ist mitverantwortlich für das Lagern der Kundenräder und die Bewirtschaftung des Neureifenlagers. Auch das Ausführen von kleineren Servicearbeiten wie Ölwechsel oder Austausch von Bremsbelägen wird gelernt. Mitarbeit bei Lenkgeometrie-Einstellungen gehört zu den täglichen Arbeiten des Lernenden. Ich bin überzeugt, dass es den Beruf Reifenpraktiker noch sehr lange brauchen wird, und gute Berufsleute sind auch in unserem Segment sehr gefragt.»

Je nach Fahrstil sollten neue Reifen eine Lebensdauer zwischen 15'000 bis 25'000 Kilometer erreichen. Wenn in der Pneuschür an Spitzentagen bei bis zu 50 Fahrzeugen neue Reifen aufgezogen werden, gibt es auch mal skurrile Begegnungen. «Wir erleben immer wieder lustige Situationen, die unser Team zum Lachen bringen. Dann gibt es aber auch Kunden, die darauf beharren, dass wir ihre Reifen nochmals montieren, obwohl diese nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebenen 1,6 Millimeter Profil haben. Das ist wohl eher skurril als lustig.»

Sicherheit über alles

Im unteren Toggenburg hat die Radwechselsaison noch nicht richtig begonnen. Marc Schönenberger von der Auto Schönenberger AG in Ganterschwil weiss, dass es in den kommenden Tagen so richtig losgehen wird. «Unsere gelagerten rund 240 Radsets warten im Reifenhotel auf ihre Montage. Wenn ein Kunde ankommt, wechseln wir nicht nur die Reifen und Räder, sondern kontrollieren innerhalb unseres ‹Sorglos-Pakets› auch alle Niveaus des Fahrzeugs.» Zudem wird jeder einzelne Reifen separat nach Reifentyp, Alter, Zustand und Profiltiefe im System abgespeichert. Eine tadellose Pflege und Reinigung gehören ebenfalls dazu.

Im Reifenhotel der Auto Schönenberger AG in Ganterschwil warten rund 240 Radsets auf ihre neuerliche Montage. Von links: José Ferreira, Marc Schönenberger (Geschäftsführer), Nicola Weibel. Bild: Christoph Heer

Nach Ganterschwil fahren für dieses Dienstleistungsangebot auch Kunden aus Bern an. «Wir finden es wichtig, die Autolenker darauf hinzuweisen, dass schon ab einer Profiltiefe von vier Millimetern ein enorm grösseres Risiko des Aquaplanings besteht. Sicherheit über alles, könnte das Credo dazu lauten. Uns ist wichtig, dass sich der Kunde um nichts kümmern muss, dafür sind wir da.»