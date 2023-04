Auszeichnung «Ich möchte auf das kulturelle Angebot aufmerksam machen»: Gründer und Leiter der Bläserkids Wil ist der neue Botschafter der Stadt Jährlich ernennt der Verein Wil Tourismus einen Wiler Botschafter. Dieses Jahr ist es Thomas Fele. Er hat vor sechzehn Jahren die Bläserkids Wil gegründet. Für die Jugendförderung und die Ausstrahlungskraft der Konzerte erhält Fele den Ehrentitel.

Thomas Fele, Gründer und Leiter der Bläserkids Wil, mit seiner Auszeichnung. Bild: PD

Thomas Fele heisst der Wiler Botschafter des Jahres 2023. Er ist der Gründer und Leiter der Bläserkids Wil. Jährlich vergibt der Verein Wil Tourismus den Titel an Persönlichkeiten, die mit ihrem Wirken den Bekanntheitsgrad und das Ansehen der Stadt gefördert haben. Vergangenes Jahr war der Frauenfelder Waffenlauf – ausnahmsweise eine Veranstaltung – ausgezeichnet worden. Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Komiker Viktor Giacobbo waren auch schon Wiler Botschafter. An der Hauptversammlung von Wil Tourismus am Mittwochabend hat Fele die Auszeichnung entgegengenommen.

Er sei angenehm überrascht gewesen, als er davon erfuhr, sagt Fele. Es freue ihn sehr. «Ich betrachte den Ehrentitel als Anerkennung für mein Engagement mit den musikalischen Jugendlichen im Rahmen meiner Arbeit an der Musikschule Wil und darüber hinaus.» Er versuche, die Jugendlichen zu motivieren, in einem Orchester zu spielen und dadurch einen Beitrag zum vielfältigen Angebot der Stadt Wil zu leisten.

Die Jugendlichen fördern

Dieses Wirken hat ihm nun die Auszeichnung verschafft. «Wir möchten jemanden ehren, der einen Beitrag dazu leistet, dass Wil von innen und aussen als aktiv wahrgenommen wird», sagt Walter Dönni, Präsident des Vereins Wil Tourismus. Seit Fele die Bläserkids gegründet hat, veranstaltet er Konzerte in der Region und auch im Ausland, zuletzt in Kroatien bei der jährlichen Sommerreise. Zudem fanden Auftritte im süddeutschen Raum, Österreich und Italien statt. «Die Konzerte haben Ausstrahlungskraft und tragen die Stadt Wil weit über die Gemeindegrenze hinaus», so Dönni.

Die Jugendlichen für einen Verein zu motivieren und sie musikalisch weiterzubilden, gelinge Fele auf einer bemerkenswerten Art und Weise, sagt Dönni. «Fele schafft es, die Freude am Musizieren und das Teamgeistbewusstsein zu fördern.» Die Jugendlichen würden dem Orchester treu bleiben und später oftmals in eine Erwachsenen-Formation wechseln. «Mit der Auszeichnung zum Botschafter wollen wir ihm für dieses Engagement Anerkennung verschaffen», sagt Dönni.

Die Bläserkids Wil bei einem Konzert an der Oberen Bahnhofstrasse. Bild: Larissa Flammer

Zurückgetreten und wieder gekommen

Die Bläserkids entstanden im Jahr 2007. Ein Jahr davor löste sich die damalige Wiler Jugendmusik aus verschiedenen Gründen auf. «Ich habe dann die Gunst der Stunde ergriffen und eine neue Formation gegründet», sagt Fele. Ihm sei es wichtig gewesen, das Musikprogramm mit den Jugendlichen zu entwickeln, damit es ihnen auch entspreche. Unter anderem wird Pop, Rock oder Jazz gespielt.

Vor fünf Jahren trat Fele dann als Leiter der Bläserkids zurück. «Jedem Orchester tut es gut, mal eine neue Leitung zu haben und ich war zu diesem Zeitpunkt bereits elf Jahre im Amt», sagt er. Seine Nachfolge gab die Leitung aber ein Jahr später wieder ab. Jemand Neues zu finden, war nicht einfach, so hat Fele die Aufgabe wieder übernommen. «Ich wollte verhindern, dass die Formation auseinanderbricht», so der 48-Jährige.

Mühe, neue Vereinsmitglieder zu finden, scheint Fele mit den Bläserkids nicht zu haben. «Unter den Jugendlichen herrscht eine tolle Gemeinschaft, das lässt auch neue Mitglieder gewinnen.» Auch Jugendliche von umliegenden Gemeinden seien motiviert, mitzumachen. Zudem funktioniere die Zusammenarbeit mit der Musikschule Wil, in der Fele seit mehr als 25 Jahren Klarinette und Saxofon unterrichtet, gut.

Jährlich unternehmen die Bläserkids eine Sommerreise. Hier waren sie in Kroatien unterwegs. Bild: PD

Familienkonzert ist geplant

Für den Wiler Botschafter ist es üblich, in seinem Amtsjahr etwas für die Bevölkerung zu machen. «Geplant ist ein grosses Bläserkids-Familienkonzert», verkündet Fele. Am 18. Februar 2024 ist im Wiler Stadtsaal ein Abendprogramm für alle Generationen vorgesehen. Weiter sagt Fele: «Ich hoffe, dass ich als Botschafter die Bevölkerung auf das traditionsreiche und grosse kulturelle Angebot der Stadt Wil aufmerksam machen kann.»