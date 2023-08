Auszeichnung «Appenzeller» aus Jonschwil zum 50. Mal vergoldet: Rekord wird mit einem Ehrenpreis belohnt Die Hardegger Käse AG wird zum 50. Mal mit dem «Appenzeller-Goldvreneli» ausgezeichnet. Von 20 möglichen Punkten erhielt der Halbhartkäse mit der geheimen Kräutersulz aus Jonschwil 19,95 Punkte.

Das Team von Käsereileiter Roman Engeli, das den goldgekrönten Appenzeller produziert. Bild: PD

Bares Gold für Appenzeller-Käsereien gibt es regelmässig. Die Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH, welche die Vermarktung, die Mengensteuerung und die Qualitätssicherung des würzigen Heumilch-Klassikers verantwortet, zeichnet mit dem «Vreneli» jeweils die Top-Ten-Käser des Milchjahrs aus. Wobei für die Leistungsbeurteilung der Geschmack, der Teig, die Lochung und das Aussehen massgebend sind.

Er hat allen Grund, stolz zu sein: Der Käsereileiter Roman Engeli. Bild: PD

Kontrolliert und bewertet werden die Kriterien monatlich. «Die Punktzahl ist letztlich der Durchschnittswert der Beurteilungen», sagt Sandro Renz, Leiter Marketing und Verkauf der Hardegger Käse AG. Für den Appenzeller aus Jonschwil gab es heuer 19,95 von maximal 20 Punkten. Obwohl dies das 50. Goldvreneli in der 67-jährigen Unternehmensgeschichte bedeutet, werde der Preis nie zur Gewohnheit. Denn die Auszeichnung sei nicht nur Bestätigung und Motivation für den Käsereileiter Roman Engeli und sein Team, sondern für die Vermarktung des Produkts extrem wichtig. «Sie zeugt von qualitativer Kompetenz und Kontinuität», sagt Renz. Beides helfe bei der Differenzierung am Markt und in der Kommunikation mit der Kundschaft.

Wettbewerbe sind international wichtig

Die Käserei Hardegger AG, die heute in zweiter Generation als Familienunternehmen geführt wird, produziert, handelt, veredelt und konfektioniert (portioniert) Schweizer Halbhart- und Hartkäse aus der ganzen Schweiz. In der eigenen Käserei werden hauptsächlich Appenzeller-, aber auch Raclettekäse sowie Spezialitäten wie etwa der Gallus Grand Cru hergestellt. Letzterer war am World Championship Cheese Contest 2020 in den USA mit dem Weltmeistertitel ausgezeichnet worden. Im Gegensatz zum «Goldvreneli» handle es sich bei solchen Veranstaltungen, zu denen auch der World oder Swiss Cheese Award zählen, um Wettbewerbe für die jeweils ein Produkt eingereicht werde. Auch diese Events seien wichtig, insbesondere für die internationale Vermarktung, sagt Renz.

«Gold» auch für Gähwiler Käserei

Hardegger verarbeitet jährlich 6,5 Millionen Liter Rohmilch. Deren Qualität sei eine entscheidende Voraussetzung für die 50-fache Prämierung des Appenzellers, sagt Sandro Renz. Das Erfolgsrezept sieht er in der Beschaffung der Milch von regionalen Produzenten. «Wir beziehen keine anonyme Milch aus dem Handel, sondern kennen jeden Bauer persönlich», sagt Renz.

Wie der in Anerkennung der 50. Auszeichnung in Aussicht gestellte Sonderpreis aussieht, ist dem Gewinnerunternehmen übrigens noch nicht bekannt. Dass er einen Ehrenplatz erhalten wird, ist hingegen klar.

Nebst der Hardegger Käse AG wurden aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung auch die Käserei Tannen von Alfred und Martin Kurmann in Gähwil mit «Gold» ausgezeichnet.