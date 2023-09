Austauschwoche Eine Tradition will Grenzen abbauen: Die Kanti Wil und eine Mittelschule in Italien pflegen seit vielen Jahren einen Klassenaustausch Seit 15 Jahren findet zwischen der Kantonsschule Wil und der Mittelschule in Udine ein Schüleraustausch statt. Durch die Pandemie kam es jedoch zu einer dreijährigen Pause. Nun waren zum ersten Mal wieder Jugendliche aus Italien zu Besuch.

Die zwei Klassen aus Wil und Udine, welche nach der pandemiebedingten Pause erstmals am Schüleraustausch teilnehmen. Bild: zvg

An der Kantonsschule Wil fand in den letzten Tagen ein besonderer Unterricht statt. 16 Schülerinnen und Schüler aus der italienischen Stadt Udine kamen für eine Woche zu Besuch. Die Idee dahinter: Die Jugendlichen sollen nicht nur die deutsche Sprache lernen, sondern auch die «Grenzen gegenüber einer anderen Kultur abbauen». So formuliert es Enza Gervasi, Italienischlehrerin an der Kanti Wil.

Eigentlich hat der Schülerinnen- und Schüleraustausch zwischen dem Liceo Marinelli, so heisst die Mittelschule in Udine, und der Kanti Wil seit vielen Jahren Tradition. Seit 2008 findet dieser jedes Jahr statt. Der Kontakt zwischen den Schulen kam durch die Prorektorin der Wiler Kantonsschule zustande. Doch die letzten drei Jahre kam es zu einer pandemiebedingten Pause. Über den Besuch aus Italien von letzter Woche freut sich Gervasi deshalb ganz besonders. Dieser Austausch zeige, dass Italienisch an der Kanti weiterhin lebendig sei, sagt sie.

Nicht alle können teilnehmen

Das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Austausch ist gemäss Gervasi gross. «Es können leider nie alle teilnehmen, die möchten», sagt sie. Wer aus Wil nach Italien darf, entscheidet die Schulleitung in Wil. Wer aus Udine nach Wil kommt, entscheidet die Schule in Italien. Der Austausch findet nie zeitgleich statt. Die Jugendlichen aus Italien besuchen die Schweiz stets im Herbst. Jene aus Wil gehen im Frühling nach Italien.

Während ihres Aufenthalts leben die Jugendlichen in Gastfamilien. Oft ist das für alle Parteien eine interessante Erfahrung. Doch manchmal ist das auch eine Herausforderung: «Es kommen nicht immer alle gut mit ihrer Gastfamilie aus», so Gervasi. Ihre Aufgabe ist es dann jeweils, in Gesprächen die Wogen zu glätten. «Bisher ist das noch immer gelungen», sagt sie und lacht.

Ein Ausflug zum Rheinfall

Damit sie die Region besser kennen lernen, unternehmen die Schulkinder Ausflüge in der Region. Hier: zum Rheinfall. Bild: zvg

Um den Schüleraustausch finanzieren zu können, erhält die Kanti Wil jeweils Geld vom St.Galler Amt für Mittelschulen. Mit dem Geld werden zum Beispiel Museumseintritte oder ÖV-Billette bezahlt. Statt Unterricht im Klassenzimmer unternehmen die Schülerinnen und Schüler nämlich Ausflüge in der Region, um diese besser kennen zu lernen. Vergangene Woche standen zum Beispiel ein Besuch im Napoleon- und Fifa-Museum oder ein Ausflug zum Rheinfall auf dem Programm. «Es soll ein Austausch für alle sein», so Gervasi. Finanzielle Hürden dürfe es für niemanden geben.