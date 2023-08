Ausstellung «Vor 200 Jahren hat es fürchterlich gestunken»: Eine Ausstellung in Wil erzählt die Geschichte der Entsorgung und des Recyclings Die Ausstellung «Vom Stinkgässli zum Kuh-Bag» im Stadtmuseum Wil schlägt einen Bogen von den Kloaken der mittelalterlichen Äbtestadt zu heutigen globalen Problemen des Abfalls.

Stadtarchivar Werner Warth hat die Ausstellung im Stadtmuseum Wil konzipiert. Bild: Arthur Gamsa

«Ein heutiger Wiler hätte sich vor 200 Jahren der Stadt Wil und ihren Einwohnern nur mit zugehaltener Nase genähert», sagt Werner Warth. Die vom Stadtarchivar und Museumsleiter konzipierte Ausstellung trägt den Titel «Vom Stinkgässli zum Kuh-Bag» und ist ab dem 12. August im Stadtmuseum Wil zu sehen. In Texten, Bildern, Plänen, Dokumenten und Videos wird die Geschichte der Entsorgung von den Anfängen bis heute erzählt.

Das Stinkgässli gibt es noch heute in der Altstadt Wil. Sein Name ist geschichts- und bedeutungsträchtig. Es war zwar seit dem Mittelalter nicht nur an dieser Gasse und auch nicht nur in der Wiler Altstadt so, aber hier vielleicht besonders geruchsintensiv spürbar: Der Inhalt der Nachttöpfe und Rüstabfälle sind einfach in die Abflussrinne des Gässchens geschüttet worden.

Und weil es damals in Wil zwar ein paar Brunnen, aber in keinem Haus fliessendes Wasser gab, haben sich die Menschen auch nicht allzu oft gewaschen, ganz zu schweigen von ihren Kleidern. Pikantes Detail: Auch im Hof zu Wil, dem Prunkgebäude des Fürstabtes, erleichterte man sich in einem Gemach, das ausserhalb der Gebäudemauer direkt in eine offene Rinne führte.

Das «Stinkgässli» in Wil. Nicht nur hier wurden im Mittelalter Exkremente und Lebensmittelreste ausgekippt. Bild: Arthur Gamsa

Kanalisation erst vor gut 100 Jahren erstellt

Museumsleiter Werner Warth führt durch einen Rundgang. «Es ist eine historische Ausstellung. Sie ist chronologisch aufgebaut», erklärt er. Ihm sei es aber wichtig, wo immer möglich «den Bezug zur Gegenwart zu schaffen und aktuelle Probleme und Möglichkeiten aufzuzeigen».

Der Nutzung des Wassers kommt in der Ausstellung eine zentrale Bedeutung zu. Gegen Endes des 19. Jahrhunderts hat man in der Altstadt erste Gebäude mit fliessendem Wasser versorgt. Ab 1910 ist die Stadt planmässig kanalisiert worden. Ab da gab es in den Wohnungen auch WCs und Badezimmer. In der Ausstellung sind die Originalpläne der Wasser- und Abwasserleitungen zu sehen. Unter anderem auch die Anschlusspläne des Schulhauses Kirchstrasse, welches seit 1920 mit fliessendem Wasser versorgt wird.

Über das Abwasser machte man sich damals noch keine grosse Sorgen. Teilweise versickerte es, den Rest führte man ohne grosse Bedenken den Fliessgewässern zu. Das war auch insofern weniger problematisch als heute, als die Bevölkerungszahl viel kleiner und die dem Wasser zugeführten Stoffe weniger zahlreich und oft unbedenklicher waren. So floss das Blut der in einer Metzgerei am Fuss der Altstadt geschlachteten Tiere mit dem übrigen Abwasser in die Thur.

In einem interaktiven Teil der Ausstellung geht es um die Abwasseraufbereitung. Bild: Arthur Gamsa

Entsorgungsteams verdienen grosses Lob

Die Wasseraufbereitung und die Reinigung des Abwassers scheinen heutzutage vielerorts weitgehend zu funktionieren. In einer neuen regionalen Kläranlage werden mit einer 4. Reinigungsstufe auch Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser entfernt. Beim Frischwasser hingegen kann die Klimaerwärmung zu Problemen führen.

«Ich möchte in der Ausstellung auch den vielen Menschen ein Kränzchen winden, welche im Entsorgungssektor tätig sind», sagt Werner Warth. Den Dreck anderer wegzuräumen, unter anderem auch den Hundekot aus den Robidogs, sei ja keine besonders angenehme Aufgabe. Umso mehr würden die Entsorgungsteams «Anerkennung und Dank» verdienen.

Zum gleichen Thema gehört Littering, das gedankenlose Wegwerfen jeglichen Abfalls. Littering ist ein Ärgernis und verursacht hohe Kosten. Die Ausstellung bietet diesbezüglich auch pädagogische Anknüpfungspunkte für Schulklassen. Sie thematisiert nicht nur die lokale Problematik, sondern zeigt auch die globale Verunreinigung der Weltmeere mit Plastikmüll auf.

Zu denken gibt auch der heutige Umgang mit Lebensmitteln. Wurde früher von einem Tierkörper praktisch alles verwertet, dient heute nur noch knapp ein Drittel als fleischliche Nahrung. Der Rest geht in die Tiermehlfabrik. Ausserdem entspricht die jährliche Lebensmittelverschwendung in der Schweiz dem vierfachen Gesamtgewicht der Schweizer Bevölkerung. Solche Informationen sollen zum Nachdenken anregen und haben das Potenzial, das künftige Verhalten der Besucherinnen und Besucher zu beeinflussen.

Ansicht der neuen Ausstellung im Stadtmuseum Wil zum Thema Entsorgung. Vom Stinkgässli zum Kuh-Bag. Bild: Arthur Gamsa (Wil, 25. 7. 2023)

Recycling wird immer wichtiger

Die Aufbereitung von Abfallmaterialien und deren Wiederverwertung sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Sozusagen in eigener Sache zeigt die Ausstellung, wie auf Metalltafeln aufgezogene Plakate früherer Ausstellungen eine neue Verwendung gefunden haben. Das Museum schenkte sie der Wiler Kinderbaustelle, wo sie heute die Wände einer von den Kindern gebauten Hütte zieren. Die Ausstellung weist darauf hin, dass Defektes statt weggeworfen repariert werden könnte. Vorgestellt wird auch ein Angebot, welches nicht mehr lieferbare Ersatzteile mittels 3D-Drucker herstellt.

Empfohlen wird eine Rückkehr zum Einkaufen wie im Tante-Emma-Lädeli: Um eine Unmenge von Verpackungsmaterialien zu vermeiden, nimmt man das Gebinde von zu Hause mit.

Differenziertes Sammeln und Wiederverwerten

Auf Wil bezogen gipfeln die vielen Bemühungen und Aktionen zur Ressourcenschonung und Wiederverwertung im Kuh-Bag, der auch im Namen der Ausstellung vorkommt. Dabei handelt es sich um einen Sammelsack für gemischte Kunststoffe, mit dem etwa Shampoo- und Waschmittelflaschen, Öl- und Essigflaschen, Lebensmittelverpackungen, aber auch Blumentöpfe, Eimer, Kanister oder Tragtaschen entsorgt werden können.

Stand man zu Beginn der Neuzeit wenigen, aber gut sicht- und riechbaren Abfällen gegenüber, werden heute viele Entsorgungsprobleme als gelöst betrachtet. Gleichzeitig wird der Abfallberg immer mächtiger. Mit dem energetischen Potenzial des Recyclings zeigt die Ausstellung im Stadtmuseum auf, wie die Gesellschaft mit solchen Widersprüchen umzugehen gelernt hat.