Ausstellung Vom Käse bis zum Zöpfli: Toggenburger Spezialitäten am Culinarium Regio-Tag Nach einem Jahr Unterbruch wurde in St. Gallen wieder degustiert. Die von «Culinarium» vor über 20 Jahren lancierte Präsentation regionaler Produkte fand guten Anklang. Mitten drin: Anbieter aus dem Toggenburg.

Andreas Näf und sein Familienbetrieb aus Mosnang setzen im Fleischangebot konsequent auf Regionalität. Bild: Ruedi Roth

«Es sind weniger Probierstände hier als sonst. Und die Anzahl der Besucher ist geringer als auch schon», bilanzierte Urs Bolliger, Geschäftsführer des Trägervereins «Culinarium». Aber er und die Aussteller sind überglücklich, dass dieser Anlass überhaupt stattfinden konnte. Dazu gehören auch Aussteller aus dem Toggenburg. Für die Metzgerei Näf aus Mosnang stand Juniorchef Andreas hinter dem Stand. Dieses Toggenburger Unternehmen ist schon seit der Gründung von Culinarium ein Mitglied davon. «Das Vermarkten von Artikeln aus der Region in der Region ist wohl das Wirtschaftlichste für alle Beteiligten», ist Andreas Näf überzeugt.

Dies organisatorisch zu pflegen ist die Aufgabe des vor zwanzig Jahren gegründeten «Culinariums». Eine Krone bildet das Logo des Ostschweizer Unternehmens. Und dieses ist auf den Verpackungen vom gesamten Frischfleischsortiment der Metzgerei Näf ersichtlich. «Das Angebot von Waren aus der Umgebung ist das beste Verkaufsargument; egal woher die Kunden sind.»

Demeter-Bio-Käse als Novum

Das «Culinarium» umfasst in groben Zügen das Gebiet zwischen Walensee, Zürichsee und Bodensee. Und in diesem Dreieck befindet sich auch die Käserei Stofel in Unterwasser. Marianne und Thomas Stadelmann führen den Betrieb in zweiter Generation.

Bald will die Käserei Stofel in Unterwasser einen einheimischen Demeter-Bio-Käse herstellen. Bild: Ruedi Roth

Sie sind dem «Culinarium» schon bei der Gründung beigetreten. «Die Teilnahme am Regio-Tag bedeutet immer neue Kontakte zu knüpfen. Und es hat sich auch in diesem Jahr gelohnt, hier auserwählte Produkte feilzuhalten», freuen sich Stadelmanns. Eine Spezialität ist ihr AOP-Bloderkäse. Thomas Stadelmann will im laufenden Jahr aber neu ein Produkt auf den Markt bringen, welches im Toggenburg sonst noch nirgends produziert wird: Demeter-Bio-Käse mit Milch aus dem Betrieb von Gabriel Bollhalder aus Unterwasser.

Im Allgemeinen freuen sich Stadelmanns über die guten Geschäftskontakte mit der Toggenburger Gastronomie. «Das sind treue Stammkunden, welche bewusst regionale Produkte anbieten.»

Das Zöpfli rollt

Am «Culinarium-Regio-Tag» wird jedes Jahr ein Unternehmen für besondere Leistungen mit einer Krone ausgezeichnet. Unter den drei Nominierten figurierte heuer auch André Probst aus Lütisburg. Am Sonntagmorgen für seine Nachbarn einen Zopf aus der Bäckerei zu bringen, war der Startschuss für das Unternehmen «Zöpfli rollt». Waren es am Anfang nur Lieferungen für das Sonntagsfrühstück, wird jetzt an den Wochentagen Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag die Bestellung nach Hause gebracht.

André Probsts tolle Idee «Zöpfli rollt» hat auch der Culinarium-Jury Freude bereitet. Bild: Ruedi Roth

Sämtliche Esswaren aus dem mittlerweile stark gewachsenen Angebot werden in der Region hergestellt. Fünf Angestellte holen jeweils die Pakete bei der Sammelstelle in Lichtensteig ab und bringen sie frühmorgens zum Briefkasten der Bestellenden. So realisiert André Probst den Grundgedanken des «Culinarium»; aus der Region für die Region. Zum Königstitel reichte es dem umtriebigen Lütisburger nicht.

Diesen erhielt die St.Gallerin Grace Schatz. Sie eröffnete anfangs 2020 in der Stadt den Hofladen «Regio-Herz», in welchem über 150 Bauernbetriebe aus der Umgebung von St.Gallen ihre Produkte auf einem gemieteten Regal anbieten können.