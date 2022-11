Ausstellung Aus der goldenen Ära der Fifa: Das Auktionshaus Rapp versteigert in Wil Sammelstücke rund um den Fussball In der Previewausstellung «Treasures & More» präsentiert das Auktionshaus Rapp eine Auswahl an Kostbarkeiten, die nächstes Jahr an der Luxusauktionswoche versteigert werden. Darunter sind auch exklusive Fussball-Sammelstücke.

Das Auktionshaus Rapp in Wil hat eine neue Ausstellung. Bild: Kurt Zuberbühler

Fussball erobert trotz aller Bedenken derzeit wieder die Herzen vieler Fans, darunter auch Sammelbegeisterter. Einer davon ist Paulo Abreu, Spezialist für Fussball-Erinnerungsstücke beim Auktionshaus Rapp aus Wil. Derzeit an der Fussball-WM in Katar hat er neben seinen Stadionbesuchen alle Hände voll damit zu tun, eingelieferte Trouvaillen aus der Fussballwelt zu begutachten.

Paulo Abreu ist selber leidenschaftlicher Fussballfan und Sammler und er ist überzeugt, dass das Interesse an Sammelstücken rund um prominente Fussballer oder Fussballevents und ihr Wert zunehmen wie kaum je zuvor. An der Eventreihe «Treasures & More» vom 1. bis 3. Dezember können in Wil einige davon besichtigt werden.

Einmalige Sammlung vom Fifa-Generalsekretär

Abreu kann beispielsweise eine Ehrentafel zur Auktion bringen. Diese war für die WM 1954 in der Schweiz hergestellt und dem damaligen Fifa-Generalsekretär Kurt Gassmann überreicht worden. Die Ehrentafel zum 50-Jahr-Jubiläum der Fifa und für Gassmanns visionäre Dienste ist für Fussballfans mit historischem Spürsinn eine Rarität. Unter anderem zeigt sie die bekannte Abbildung aus dem Jahr 1949 von GC- und Nationalspieler Fredy Bickel.

Die Ehrentafel von Fifa-Generalsekretär Kurt Gassmann ist ein Unikat. Bild: PD

Abreu ist auch begeistert von originalen Fotobüchern der Schweizer Nationalmannschaft aus den 20er- und 30er-Jahren, die ebenfalls unter den Hammer kommen sollen. Diese Fotos seien damals von Gassmann selber angefertigt worden.

Ausstellung mit exklusivem Rahmenprogramm

Das Auktionshaus Rapp präsentiert in der Ausstellung «Treasures & More» eine erste Auswahl an Kostbarkeiten, die 2023 an der Luxusauktionswoche versteigert werden sollen. Einige ausgewählte Stücke kann man sogar vor Ort kaufen.

Das Auktionshaus Rapp hat zudem ein Rahmenprogramm vorbereitet. Am Freitag, 2. Dezember, stellt der USA-Weinspezialist Carl Studer von 15 bis 21 Uhr hochdotierte Boutique-Weingüter aus Kalifornien vor. Am Samstag, 3. Dezember, von 13.30 bis 18 Uhr bringt die bekannte Fernsehmoderatorin und Künstlerin Anna Maier aus ihrem Atelier stimmige Originalkunstwerke mit. (pd)