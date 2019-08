Neues Patientenhaus in Littenheid: Aussicht mit Weitsicht In Littenheid wurde das Patientenhaus «Panorama» eröffnet und die Offenlegung des Tobelbachs gefeiert. Philipp Wolf

An den Details muss noch gefeilt werden: das neue Patientenhaus «Panorama». Bild: Philipp Wolf

Der Name ist Programm. Im neuen Patientenhaus der psychiatrischen Klinik Littenheid, das gestern eröffnet wurde, spielt das Panorama eine grosse Rolle. In den Eingangsbereichen und den Gemeinschaftsräumen des «Panorama» hängen grosse Fotografien der Hinterthurgauer Landschaft. Wo keine Bilder sind, da finden sich grosszügige Fenster mit Ausblick auf die Littenheider Umgebung. 25 Millionen Franken kostete die Clienia AG der Bau des Patientenhauses.

Zwar wurden die Zimmer bereits bezogen, ganz abgeschlossen sind die Arbeiten jedoch nicht. Der Innenhof, der künftig Licht spenden soll, ist beispielsweise noch mit Gerüsten zugestellt. Das Personal des «Panorama» zeigt sich beim Rundgang durch eine der drei Stationen à je 20 Einzelzimmern derweil zufrieden mit der neuen Einrichtung. Das, obwohl man nun weitere Wege zurücklegen müsse und die neue Technik teils Angewöhnungszeit erforderte, so ein Stationsleiter.

Neue Erkenntnisse in den Bau eingeflossen

Die weiten Wege resultieren aus der Grundausrichtung des Gebäudes. Die Korridore wurden in Form der Zahl 8 konzipiert. Das soll dafür sorgen, dass sich Patientinnen und Patienten nicht verlaufen. Wer einen Gang entlang läuft, landet immer wieder beim Ausgangspunkt.

Die Eingangsbereiche, Gänge, Therapieräume und Zimmer wirken geräumig, hell und warm. An der Wärme hat nicht zuletzt die Beleuchtung einen grossen Anteil. In den meisten Bereichen des Gebäudes passt sich die Beleuchtung automatisch dem Tageslicht an oder lässt sich regulieren. Das helfe, der biologischen Uhr der Patientinnen und Patienten Rechnung zu tragen, sagte Hans Schwyn, ehemaliger Klinikdirektor. Man habe generell versucht, neue wissenschaftliche Erkenntnisse ins «Panorama» einfliessen zu lassen.

Bekenntnis zum Standort Littenheid

So ist das moderne Patientenhaus nicht zuletzt «ein Bekenntnis der Clienia AG zum Standort Littenheid». Festredner wie der Präsident des Thurgauer Regierungsrats Jakob Stark oder Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann wurden nicht müde, das zu betonen. Und David J. Bosshard, CEO der Clienia-Gruppe, unterstrich ebenfalls: «Das ‹Panorama› soll die Position Littenheids als überregionale Psychiatrie festigen.»