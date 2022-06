Ausbildung Polymechaniker, Logistiker oder doch Gärtner? So war das Lehrstellenforum in Wil Etwa 1000 Besucherinnen und Besucher suchten das Lehrstellenforum in Wil auf. Besonders bei handwerklichen Berufen war das Interesse gross. Einige Lehrstellen ab diesem Sommer sind sogar noch offen.

Besonders bei handwerklichen Berufen war das Interesse am Lehrstellenforum Wil gross. Bild: Christoph Heer

Kontakte knüpfen ist je länger, umso wichtiger. Insbesondere für Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die für dieses Jahr oder nächstes Jahr noch eine Lehrstelle suchen. So strömten am Samstagmorgen rund 1000 Besucherinnen und Besucher zum Lehrstellenforum in den Stadtsaal.

Im Kanton Thurgau und St.Gallen ist die Rate derjenigen, die nach der obligatorischen Schulzeit eine Berufslehre beginnen, enorm hoch. Gut 70 Prozent beginnen eine Lehre. Dies bestätigt unter anderem auch Annemarie Diehl, Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung Wil:

«Das ist nach wie vor eine erfreuliche Tendenz. So suchen einige Arbeitgeber aus der Region noch Lernende für den Lehrbeginn in diesem Sommer.»

Annemarie Diehl und ihr gesamtes Team haben es geschafft, den Stadtsaal mit dutzenden Arbeitgebern zu füllen.

Sogar für diesen Sommer sind noch immer Lehrstellen offen. Bild: Christoph Heer

Die Eindrücke sacken lassen

Zwei junge Frauen sitzen auf der Treppe des Stadtsaals und unterhalten sich über die gemachten Erfahrungen beim Rundgang durch das Lehrstellenforum. «Fachangestellte Gesundheit wäre doch noch etwas», sagt die eine, während die andere kontert, dass sie jetzt die gemachten Eindrücke zuerst sacken lassen müsse.

Auffallend ist auch, dass sich insbesondere bei den handwerklichen Berufen oftmals die Menschen ansammeln. Ob Maurer, Zimmermann, Gärtner, Elektriker oder Polymechaniker: Den Vorlieben und Talenten sind keine Grenzen gesetzt. Dazwischen kann man sich auch über die Berufe im Gesundheitswesen informieren. Fachfrau Betreuung, Fachmann Gesundheit oder doch eher Aktivierungsfachperson? Und wer es lieber in einem Büro versuchen will, der bleibt zum Beispiel bei den Ständen der kaufmännischen Angestellten stehen.

Etwa 1000 Besucherinnen und Besucher waren im Stadtsaal. Bild: Christoph Heer

Was auch am diesjährigen Lehrstellenforum nicht fehlt, sind die Podien zu Themen wie Schnupperlehre, Bewerbungsschreiben, Lehrlingsselektion und Elterninformation. Eine Ergänzung zu den Informationen, die von den Firmen direkt weitergegeben werden. So bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele der noch Lehrstellenlosen, an diesem Tag oder in den kommenden Wochen, noch für eine Lehrstelle ab diesem Sommer entscheiden.