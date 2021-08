AUSBAU Einsprachen beseitigt, Finanzierung geregelt: Für diese Strasse heisst es nun definitiv «Ab in den Süden» Den Ausbauplänen der international tätigen Firma IGP Pulvertechnik AG in Stelz dürfte nichts mehr im Weg stehen. Selbst eine Strassenverlegung ist nun in trockenen Tüchern. Nächstes Jahr sollen die Bagger auffahren.

Diese Strasse wird künftig rund 200 Meter weiter südlich verlaufen. Bild: Simon Dudle

Das Vorhaben der IGP Pulvertechnik AG gedeiht bereits seit 2013. Ein Erweiterungsbau soll südlich des bestehenden Gebäudes errichtet werden. Knapp 3,7 Hektaren Wiese sind längst der Gewerbe- und Industriezone zugewiesen worden. Und trotzdem harzte es zuletzt. Das hat mit der Stelzstrasse zu tun, welche quer durch das Industriegebiet verläuft und dort nicht bleiben kann, wenn die IGP Pulvertechnik erweitern will. Um rund 200 Meter muss die Stelzstrasse gegen Süden ins Gebiet Sedelhof verlegt werden. Gegen diese Pläne gab es allerdings Einsprachen, weshalb sich das Gesamtprojekt verzögert hat.

Doch nun vermeldet die Gemeinde Kirchberg im aktuellen Mitteilungsblatt, dass auch die letzte Einsprache bereinigt wurde. Somit konnte der Kredit – die Gemeinde hat einen Anteil von 841'500 Franken zu tragen – dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Die entsprechende Frist ist vor wenigen Tagen verstrichen – unbenützt. Heisst konkret: Auch der Kredit ist nun rechtskräftig. Laut Angaben der Gemeinde Kirchberg soll die Verlegung der Stelzstrasse ab Frühjahr 2022 erfolgen.

Auch zwei Kantonsstrassen werden angepasst

Diese bevorstehenden Arbeiten werden genutzt, um die Sicherheit auf den Strassen zu erhöhen – und zwar östlich der IGP Pulvertechnik AG auf der Wilerstrasse und westlich auf der Fürstenlandstrasse. Auf der Wilerstrasse, die von der Umfahrung Bazenheid Richtung Autobahnanschlusswerk Wil verläuft, stehen die Bauarbeiten kurz vor dem Abschluss. Errichtet werden eine Querungshilfe für Fussgänger mit Mittelinsel, es gibt eine Lichtsignalanlage und die Abzweiger ins Industriegebiet Stelz werden optimiert.

Auf der Fürstenlandstrasse, welche von Kirchberg nach Rickenbach verläuft, wird bei Stelz ebenfalls einiges neu. Denn die Einmündung ins Industriegebiet ist ein Gefahrenherd. Just diese Woche hat sich am späten Mittwochnachmittag an besagter Stelle wieder ein Unfall ereignet, bei dem es bei Blechschaden geblieben ist. Beim Abzweiger zur neu verlegten Stelzstrasse wird es zwei Abbiegespuren und eine angepasste Querungsstelle für den Langsamverkehr geben. Die Bushaltestellen werden neu angeordnet.

Auch zwei Hauptleitungen werden umgelegt

Im Zuge dieser Strassenarbeiten werden auch Werkleitungen erneuert und umgelegt. Betroffen sind gemäss Gemeinde Kirchberg auch die Erdgasleitung von Erdgas Ostschweiz AG, die Swisscom-Hauptleitung ins Toggenburg sowie diverse Ver- und Entsorgungsleitungen.