Augarten-Kreuzung «Augarten-Volksgespräch»: Viel Lärm um wenige Stimmen am Uzwiler Nadelöhr Zu einem «Volksgespräch» hatten die SVP-Kantonsräte Damian Gahlinger und Bruno Dudli an Niederuzwils Augarten-Kreuzung eingeladen. Das Interesse war überschaubar und die Geräuschkulisse des Strassenverkehrs verschluckte, was es nach dem Scheitern der Sanierungsvorlage im Kantonsrat zukunftsweisendes zu sagen gab.

Die SVP-Kantonsräte Damian Gahlinger und Bruno Dudli (von links) informieren über die Sanierung der Augarten-Kreuzung nach der Ablehnung einer entsprechenden Vorlage im Kantonsrat. Bild: Philipp Stutz

Von einem Volksaufmarsch zu sprechen, wäre angesichts des kleinen Grüppchens, das sich am Donnerstag an der Augartenkreuzung in Niederuzwil einfand, reichlich vermessen. Die Bedingungen für ein Gespräch waren überdies denkbar schlecht. Zumal an diesem späten Nachmittag wie üblich starker Pendlerverkehr herrschte. Der Geräuschpegel, unterbrochen durch gelegentliches Hupen entnervter Automobilisten, war entsprechend hoch und die Kommunikation erschwert.

«Lediglich ein Tropfen auf den heissen Stein»

«Der Augarten ist keine Kreuzung, sondern ein Nadelöhr, und dieser Knotenpunkt wird unterschätzt», sagte Gahlinger. Doch die Aussichten, dass sich die unbefriedigende Verkehrssituation ändert, stehen schlecht. Hat doch die SVP mit gütiger Mithilfe der Linken und Grünen eine Vorlage zur Sanierung der Kreuzung im Kantonsrat versenkt. «Die acht Millionen Franken, die investiert werden sollten, wären lediglich ein Tropfen auf den heissen Stein gewesen», sagte Bruno Dudli. Die Vorlage habe nicht überzeugt.

Damian Gahlinger, Kantonsrat SVP Bild: PD

Nun muss die Regierung ein neues Projekt ausarbeiten. Die SVP sei gerne bereit, an diesem Prozess teilzunehmen und sich konstruktiv einzubringen. Dudli sagte:

«Wir sind gewillt, ein Projekt im partizipativen Sinne anzugehen.»

Seine Partei macht sich für eine Unterführung stark. Damit könnte ihrer Meinung nach eine Lösung gefunden werden, die auf Jahrzehnte hinaus Bestand haben könnte.

Weitere Zunahme der Staus in Niederuzwil

«Mit der Ablehnung habt ihr den Einwohnern von Uzwil und Oberbüren einen Bärendienst erwiesen», kritisierte ein Diskussionsteilnehmer. Nun bestehe die Gefahr, dass das Vorhaben um viele Jahre hinausgezögert werde. Mit fatalen Folgen in Form von zunehmendem Staus in Niederuzwil. Um Vorschläge vorzulegen, müssten die nötigen Instrumente verwendet werden, meinte ein weiterer Votant: Grobskizzen oder Pläne einer möglichen Unterführung. «Lediglich ein Grüppchen von Leuten überzeugen und beschallen zu wollen, nützt wenig.»

Bruno Dudli, Kantonsrat SVP Bild: PD

Die unheilige Allianz, welche die SVP mit den Linksgrünen im Kantonsparlament geschmiedet habe, könnte auch bei einer Tunnellösung zum Zuge kommen, befürchtete ein Diskussionsteilnehmer. Wahrscheinlich mit anderer Parteienkonstellation. «Dann stehen wir in fünf bis zehn Jahren erneut vor einem Scherbenhaufen.»

Dudli sprach demgegenüber von einer umsetzbaren Lösung. Er betonte:

«Wir wollen keinen Schnellschuss.»

Eine Unterführung im Kreuzungsbereich sei keine Luxusvariante, betonte Gahlinger. Es gehe darum, die verschiedenen Verkehrsströme zu entflechten, womit man der ganzen Region gerecht werden könne. Er zog auch einen Kostenvergleich zum Toggenburg. Dort werde für Umfahrungen verschiedener Dörfer rund eine halbe Milliarde Franken ausgegeben.

So klug wie zuvor

Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel hatte der Einladung ebenso wenig Folge geleistet wie Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Baudepartements. Einziger Behördenvertreter war Oberbürens Gemeindepräsident Alexander Bommeli, dessen kurzes Votum im Strassenlärm weitgehend unterging. Auf Nachfrage der «Wiler Zeitung» zeigte er sich nicht gewillt, seine Äusserungen nochmals zu präzisieren.

Das «Volksgespräch» zog sich in die Länge. Details wurden vorgetragen, die bereits im Vorfeld ausführlich dargelegt worden waren. Das Fazit eines Oberuzwilers fiel entsprechend nüchtern aus: «Nun bin ich über eine Stunde hier gewesen und gleich klug wie zuvor.»