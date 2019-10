Auffahrkollision bei Züberwangen: Schuld war die tiefstehende Sonne

Am Freitag, um 18.25 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 in Züberwangen in Fahrtrichtung Zürich zu einer Auffahrkollision zwischen den Autos eines 34-Jährigen und einer 37- Jährigen gekommen. Der 34-Jährige war gemäss seinen eigenen Aussagen durch die Sonne geblendet worden.