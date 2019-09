Auf eigenen Beinen: Die Galerie am Gleis sagt sich von der Gemeinde Uzwil los Ab 1. Januar 2020 steht hinter der Galerie am Gleis ein Verein. Die Institution hat so mehr Freiheiten und kann Fördergelder beantragen, die ihr bis anhin verwehrt geblieben sind. Tobias Söldi

Die aktuelle Ausstellung «Experience» zeigt die Werke des Uzwiler Künstlers Ruben D. Brogna. (Bild: PD)

In der Galerie am Gleis bleibt kein Stein auf dem anderen: Vergangenen Sommer zog die frühere Galerie zur alten Bank von Niederuzwil ins Uzwiler Zentrum an die Bahnhofstrasse und taufte sich um. Nun ist bekannt geworden, dass sich die Galerie auf 1.Januar 2020 hin neu als Verein aufstellt. Bis jetzt war die Galerie am Gleis ein Kulturangebot der Gemeinde Uzwil, die als Trägerin auftrat.

Wenn schon neu, dann richtig? Simone Egloff, Kommissionsmitglied, wiegelt ab:

«Jein. Eins folgte aufs andere. Nachdem wir den neuen Standort gefunden hatten, machten wir uns im Januar an die Vorbereitungen für die Neuorganisation.»

Der Wunsch nach der Gründung eines Vereins sei dabei schon länger ein Thema gewesen – sowohl bei der Gemeinde als auch bei der Galerie.

Mehr gestalterische und finanzielle Freiheiten

Das hat seine Gründe. Mit der Loslösung tun sich für die Galerie neue Möglichkeiten auf. «Bis jetzt mussten wir jeweils Rücksprache mit der Gemeinde halten, wenn Änderungen anstanden. Das hat uns zuweilen auch gebremst», erklärt Egloff.

«Als Verein haben wir mehr Freiheiten in der Gestaltung und können Entscheidungen viel schneller treffen. Wir möchten mutiger, frecher und experimenteller sein.»

Möglich sei zum Beispiel die Vermietung der Räume, etwa für Kurse und andere kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen.

Auch Überlegungen finanzieller Natur stecken hinter dem Entscheid. Als Verein wird die Galerie am Gleis Kulturförderungsbeiträge beantragen können, die ihr zuvor verwehrt geblieben sind. Thurkultur etwa spricht keine Beiträge an Organisationen aus, die von Gemeinden getragen sind. «Institutionen wie diese, aber auch das Migros-Kulturprozent oder die Lienhard-Stiftung stehen uns offen», sagt Egloff. Zudem könne man sich nun über private Geldgeber und über Mitgliederbeiträge finanzieren.

Personelles Wie wird sich der Verein personell aufstellen? Ein Vorstand aus vier bis fünf Personen wird sich auf das strategische Geschäft konzentrieren. Bereits zur Verfügung gestellt hat sich dafür Anja Nützi, aktuell Mitglied der Galeriekommission. Die restlichen Posten müssen noch besetzt werden. Den operativen Bereich werden Simone Egloff, Barbara Böhi und Nadine Dintheer übernehmen. (tos)

Eine Ära geht zu Ende

Mit der baldigen Trennung von Galerie und Gemeinde findet eine Konstellation ihr Ende, die auch in der Kritik stand. Denn dass die Gemeinde eine Kunstgalerie betreibt, wurde nicht als deren Aufgabe angesehen. Egloff:

«Das hat mit den Anfängen zu tun. Die Galerie wurde vor über 40 Jahren als Gegenpol zur Industrie gegründet.»

In den Jahrzehnten danach sei die Galerie aber gewachsen und habe sich professionalisiert – für die Gemeinde ist sie zunehmend zu einer Frage der Kapazität geworden. Trotzdem: Ganz wird die Verbindung nicht gekappt. «Wir werden weiterhin finanzielle Unterstützung von der Gemeinde erhalten», sagt Egloff. Mit diesen Geldern könnte man nun aber ohne Einschränkungen wirtschaften. Ohne Unterstützung sei der Betrieb der Galerie nicht möglich.

Nun heisst es für die Galerie, Mitglieder zu suchen. Ziel für Ende 2020 sind 50 Einzel-, 20 Paar- und fünf Firmenmitgliedschaften. «Natürlich ist eine gewisse Unsicherheit da: Wie kommt das Konzept an? Wie viele Mitglieder gewinnen wir?» Aber man sei guter Dinge, dass der Neustart gelinge, sagt Egloff.