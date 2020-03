«Auf diese Art Publizität hätte ich gerne verzichtet»: Trotz parteiinternen Querelen hat Franziska Cavelti Häller für die GLP einen Sitz im Kantonsrat erobert

Franziska Cavelti Häller ist 56 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und wohnt in Jonschwil. Sie ist eidgenössisch diplomierte Ingenieurin FH sowie Chief Digital Officer. Seit 1995 leitet sie die Abteilung Marketing und Verkauf der Cavelti AG in Gossau. Seit acht Jahren ist Franziska Cavelti Häller Vizepräsidentin des Schulrates Jonschwil-Schwarzenbach, seit mehreren Jahren Co-Präsidentin des WWF St. Gallen, seit einem Jahr GLP-Mitglied. An den Kantonsratswahlen eroberte sie für die Partei einen Sitz. (tos)