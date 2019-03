Die Sieger des Architekturwettbewerbs der Schulraumerweiterung Herrenhof sind erkoren worden: Es sind alte Bekannte Das Projekt Lindenhof sieht eine Erweiterung mit drei Klassenzimmern und einen Neubau mit Turnhalle, Singsaal und Schulküche vor. Tobias Söldi

Die Visualisierung der Schulraumerweiterung Herrenhof kommt einem irgendwie vertraut vor? Der Eindruck täuscht nicht: Das Gewinnerprojekt Lindenhof (siehe unten) trägt die Handschrift der Raumfindung Architekten GmbH aus Rapperswil – derselben Firma, die auch das neue Gemeindehaus von Uzwil geplant hat. «Ich schaue darum relativ entspannt auf die Projektentwicklung», sagte Gemeindepräsident Lucas Keel bei der Präsentation des Siegerprojektes mit einem Schmunzeln.



Provisorien sind keine Lösung



Daniel Wyder, Schulratspräsident



Zuversichtlich zeigte sich auch Schulratspräsident Daniel Wyder. Mit der Schulraumerweiterung Herrenhof wird der Schule Uzwil endlich wieder mehr Platz zur Verfügung stehen. «Zurzeit ist es sehr eng», sagt er, es fehle an Schulraum und an Gruppenräumen. Die Schülerzahlen stiegen in den letzten Jahren leicht an, man behalf sich mit Provisorien und Einmietungen. Keine Lösung, die auf Dauer Sinn ergibt, denn:

«Eine Studie hat aufgezeigt, dass die Schülerzahlen stabil bleiben werden. Wir brauchen mehr Platz.»



Für den Schulrat der Gemeinde war von Anfang an klar, dass die Erweiterung in einer bestehenden Schulanlage erfolgen soll. «Wir wollten nichts völlig Neues, Exotisches, sondern eine solide Infrastruktur wie bei den anderen Schulanlagen», sagt Wyder. Die Wahl ist letztlich auf die Schulanlage Herrenhof gefallen. Aufgrund der zentralen Lage in einem der grössten Wohngebiete Uzwils und des zur Verfügung stehenden Platzes sei das Areal besonders für die Erweiterung geeignet.



Fünf Musikzimmer und eine neue Turnhalle



Im Zuge der Planung wurden weitere Bedürfnisse berücksichtigt, etwa jene, die aus der ungenügenden Infrastruktur der Musikschule erwachsen sind. Mit fünf neuen Musikzimmern ist in der Erweiterung eine Art «Zentrum» der Musikschule angedacht. «Das Gruppenspiel und der Austausch unter den Musiklehrkräften wird dadurch vereinfacht», erklärt Wyder die Vorteile. Auch die kleine Turnhalle im Herrenhof bietet zu wenig Platz. Das Siegerprojekt sieht einen komplett neuen Mehrzweckbau mit Turnhalle, einem Singsaal und einer Schulküche vor.



Nachdem nun die Jury das Siegerprojekt aus den 40 Wettbewerbsbeiträgen erkoren hat, geht es an die Detailplanung. «Wir arbeiten ein Vorprojekt Plus aus, das uns erlaubt, die genauen Kosten zu ermitteln», sagt Schulratspräsident Wyder. Bis dahin können keine verlässlichen Aussagen zu den Kosten der Schulraumerweiterung gemacht werden.



Geplanter Bezug: Sommer 2023



Offen ist auch noch die Frage, ob die Erweiterung und Sanierung des alten Schulgebäudes und der Bau des Mehrzweckgebäudes in einem Zug oder in mehreren Etappen geschieht. Das Volk soll 2020 über den Kredit abstimmen. Wenn alles nach Plan verläuft, können die neuen Schulräume im Sommer 2023 bezogen werden.