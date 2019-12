Auch bei Verspätungen von bis zu zwölf Minuten: Züge sollen nicht mehr in Wil durchfahren Züge werden ab sofort seltener in Wil durchfahren, um Verspätungen aufzuholen.

Auch bei Verspätungen werden ab sofort wieder mehr Züge in Wil anhalten. Bild: Gianni Amstutz

«Reisende nach Wil werden gebeten, in Winterthur auszusteigen. Aufgrund einer Verspätung verkehrt dieser Zug ohne Halt bis St.Gallen.» Eine solche oder ähnliche Durchsage bekamen Pendler zwischen Zürich und Wil im vergangenen Jahr mehrmals zu hören.

Um Verspätungen aufzuholen, strichen die SBB mehrfach Halte in Wil wie auch in Uzwil, Flawil und Gossau. Der Ärger der Reisenden war den SBB damit gewiss. Für sie bedeutete das nämlich in Winterthur auzussteigen und den nächsten Anschlusszug nach Wil abzuwarten. Diese Verzögerung stiess vielen sauer auf. Auch Stadtpräsidentin Susanne Hartmann war alles andere als erfreut und verlieh ihrem Unmut über die Vorgehensweise der SBB in einer Stellungnahme Ausdruck.

Eine Lösung für 60 Prozent der Fälle

Nun haben die SBB reagiert und sind der Bitte der Stadtpräsidentin um ein klärendes Gespräch nachgekommen. Daran nahmen auch Vertreter der Regio Wil teil. Das Ergebnis bezeichnet die Stadt als Erfolg. So werden neu Züge mit einer Verspätung von bis zu zwölf Minuten ab Zürich trotzdem in Wil halten und ihren Fahrplan bis St.Gallen beibehalten. Bisher lag diese Limite bei zehn Minuten. Möglich gemacht haben dies punktuelle Änderungen des Fahrplans und eine Verbesserung der Baustellensituation auf der betroffenen Strecke.

Was erst einmal nach einem kleinen Unterschied klingt, hat grosse Auswirkungen. «Mit der neuen Regelung wären 60 Prozent der ausserplanmässigen Durchfahrten am Bahnhof Wil in diesem Jahr zu vermeiden gewesen – also zwölf von 20 Fällen», sagt Raffael Hirt, Mediensprecher der SBB.

In den anderen 40 Prozent der Fälle – dann, wenn die Verspätung mehr als zwölf Minuten beträgt – wird auch in Zukunft die gewohnte Praxis der SBB zum Zug kommen. Es wird also weiterhin Züge geben, die ihren Halt in Wil auslassen. Das sei nötig, da in diesem Fall Verspätungen nur so aufgeholt werden könnten und so schnell wieder die Stabilität des gesamten Bahnnetzes hergestellt werden könne, sagt Hirt. Die SBB haben diesen Sachverhalt auch den Vertretern der Stadt dargelegt und konnten «nachvollziehbar aufzeigen, dass dies in einigen Fällen die zielführendste Lösung war», schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.

Die Zwölf-Minuten-Limite gilt nicht absolut

Die zwölf Minuten Verspätung, die Halte in Wil neu zulassen, gelten jedoch nicht absolut, präzisiert Raffael Hirt. «Es gehe dabei um den konkreten Fall, der in diesem Jahr zu mehreren ausserplanmässigen Durchfahrten in Wil geführt hat.» Bei anderen Szenarien – dies können beispielsweise weitere Verspätungen auf dem SBB-Netz sein – könnten bereits geringere Verspätungen ein Auslassen des Halts in Wil nötig machen. «Wir sind aber froh, dass wir für den wiederholt auftretenden Fall eine Lösung gefunden haben.»