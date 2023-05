Artenförderung «Das Erhalten der Biodiversität ist ein zentrales Anliegen»: Regierungsrat Beat Tinner war in der Gemeinde Kirchberg zu Besuch Das Holcim-Kieswerk in Kirchberg ist ein Rückzugsgebiet für bedrohte Amphibienarten – auch Kreuzkröten finden in der Kiesgrube Lebensraum.

Auf dem Areal der Kiesgrube gibt es mittlerweile zehn solche ablassbare Weiher. Bild: Josef Bischof

Der Kanton St.Gallen, die Gemeinde Kirchberg und das Holcim-Kieswerk Kirchberg arbeiten bei der Arterhaltung von Amphibien zusammen. Fachleute aller drei Partner informierten am Mittwochabend vor Ort. Sie erläuterten die Massnahmen, die nicht bloss das Überleben der bedrohten Amphibienarten sichern, sondern darüber hinaus zu ihrer ursprünglichen Ausbreitung beitragen sollen.

Im Besonderen ging es um die Kreuzkröte und die Gelbbauchunke. Von der Kreuzkröte lebt in der Kiesgrube Kirchberg die grösste Population im Kanton St.Gallen. Allerdings liess sich kein Exemplar sehen, dagegen waren nach Einbruch der Dunkelheit immerhin einige zu hören.

Zahl der Kreuzkröten steigt an

Eingeladen hatte das kantonale Volkswirtschaftsdepartement. Dessen Vorsteher Beat Tinner nahm persönlich einen Augenschein. «Das Erhalten der Biodiversität ist ein zentrales Anliegen. Ein intaktes Ökosystem bildet eine unbezahlbare Lebensgrundlage», so umriss er die Zielsetzung der Anstrengungen im Umweltbereich. Die Renaturierung von Kiesgruben zeige beispielhaft auf: Diese Orte würden zu Naherholungsgebieten.

Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg (links), und Regierungsrat Beat Tinner verfolgen die Ausführungen der Öko-Fachpersonen. Bild: Josef Bischof

Der Kirchberger Gemeindepräsident Roman Habrik wies auf die lange Geschichte der Gemeinde mit dem Kiesabbau hin. «Kiesgruben reissen Wunden in die Landschaft», sagte er, «und der Abbau bringt weitere Unannehmlichkeiten wie den ständigen Lastwagenverkehr mit sich». Aber Kies sei ein begehrtes Gut, und heute würden die Kiesgruben nach dem Abbau nicht mehr einfach mit Abfall gefüllt. Es werde eine Balance zwischen der wirtschaftlichen Nutzung und den ökologischen Begleitmassnahmen angestrebt.

Bruno Schättin als ökologischer Begleiter und Umweltingenieurin Edith Schweizer sind in Kirchberg seit sechs Jahren gemeinsam im Einsatz. Ihre Bemühungen haben die geschrumpfte Zahl der Kreuzkröten wieder auf rund 300 ansteigen lassen. Weil Kiesgruben kein Primärstandort für Amphibien sind, haben sie die Bedingungen für diese Tiere und ihr Verhalten am Ursprungsort erforschen müssen.

Bruno Schättin und Esther Schweizer setzen sich seit sechs Jahren für bedrohte Amphibienarten auf dem Kieswerkareal in Kirchberg ein. Bild: Josef Bischof

«Die Kreuzkröte hat sich an mäandrierenden Flüssen wohlgefühlt», stellte Esther Schweizer fest. «Für die Fortpflanzung braucht sie periodisch austrocknende Gewässer.» An kanalisierten Flussläufen fehlten austrocknende Uferpartien, was den Kreuzkröten die Lebensgrundlage entzogen habe.

Ablassbare Gewässer als Grundlage

«Auf dem Holcim-Areal in Kirchberg sind mittlerweile zehn ablassbare Weiher und Tümpel entstanden», betonte Bruno Schättin nicht ohne Stolz, «ein vielfältiges Angebot an Laichgewässern mit einer Fläche von über 4000 Quadratmetern». Als Beweis für die Wirksamkeit dieser Massnahmen zeigte er, dass sogar in einer temporären Wasserlache Hunderte von Kreuzkrötenlarven schwammen.

Dank ablassbarer Gewässer ist die Zahl der Kreuzkröten im Kieswerk Kirchberg am Steigen. Bild: Esther Wullschleger

Bei zu raschem Austrocknen würden sie hier zwar sterben. In diesem Fall aber würde er die Kaulquappen in einen ablassbaren Weiher umsiedeln. Auf dem Kieswerkareal fänden die Kreuzkröten auch die bevorzugten Plätze im Sommer – sonnenexponierte Hänge mit Spalten – und im Winter – staunasssichere Unterschlüpfe an sonnigen Böschungen.