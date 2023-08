Armbrust Treffsicher: Schützinnen und Schützen erzielten in Wil elf Weltrekorde Im Rahmen der Armbrust-Weltcupserie fanden auch in der Jagdschiessanlage Thurau Wettkämpfe statt. Es waren Wettkämpfe der Rekorde: Alleine das Schweizer Team durfte sich über drei Medaillen und sechs neue Weltrekorde freuen.

Der 30-Meter-Stand der Jagdschiessanlage Thurau. Bild: zvg

Erneut hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass die Jagdschiessanlage Thurau in Wil ein perfekter Austragungsort für internationale Wettkämpfe ist. Die Anlage zählt nicht nur zu den grössten der Schweiz, sondern besticht auch durch ihre hervorragende Eignung für Grossanlässe – denn die 10-Meter- und 30-Meter-Stände befinden sich direkt übereinander. Insgesamt traten 41 Schützinnen und Schützen aus fünf Nationen in der Thurau an. Freitag und Samstag kamen stolze elf Weltrekorde zusammen.

Der Weltcup startete am ersten Tag auf der 30-Meter-Distanz. Mit einem neuen Rekord von Sandra Reimann (GER) von 576 Punkten, sicherte sie sich vor Michael Gerber (SUI) mit 571 Punkten und Thomas Debenne (FRA) mit 568 Punkten den Sieg.

Dann ging es auf der 10-Meter-Anlage, weiter. In der Kategorie der Männer holte sich Romain Meignan (FRA) mit einem Total von 396 Punkten die Goldmedaille. Mit bereits dem zweiten Sieg in dieser Saison verteidigt er auch den ersten Platz in der Weltcupgesamtrangliste. Zweiter wurde Christian Dressel (GER), 395 Punkte, vor Stefan Reichhuber (GER), 394 Punkte. Bei den Frauen gewann mit 395 Punkte Lisa Roettelé (FRA) vor ihrer Teamkollegin Alexandra Geng (FRA), 391 Punkte, und Jolanda Prinz (GER) mit 390 Punkten – der dritte Rang reichte für Prinz aus, um die Leaderposition in der Weltcupgesamtrangliste zu halten.

Am zweiten Tag wurde der Freitags-Rekord von Sandra Reimann gebrochen: Joëlle Baumgartner (SUI) erhöhte den Weltrekord vom Vortag um ganze 10 Punkte auf 586 Punkte. Mit diesem Resultat platziert sie sich auch auf dem ersten Rang der Weltcupgesamtrangliste. Zweiter wurde Thomas Debenne (FRA) mit 577 Punkten und Dritte Ramona Bieri (SUI) mit 572 Punkte.

Anfangs Oktober werden die besten 16 Athletinnen und Athleten am Weltcupfinal in Strasbourg um den Weltcuptitel kämpfen. (pd)