Arbeitgeber Polymechaniker, Kauffrau oder doch lieber FaGe? – Das Lehrstellenforum in Uzwil hilft Jugendlichen bei der Berufswahl 40 Lehrbetriebe aus unterschiedlichen Branchen mit 53 Lehrberufen präsentierten sich am Samstag in Uzwil potenziellen neuen Lernenden.

Aktive Lehrlinge und ausgelernte Fachpersonen gaben den Jugendlichen einen Einblick in die verschiedenen Berufe. Bild: Christoph Heer

Die Berufslehre gilt in der Schweiz bis heute als eine der besten Ausgangslagen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Strassentransportfachmann, Polygraf, Netzelektrikerin, Apparateglasbläser, Gebäudeinformatikerin, Kauffrau oder Fachangestellter Gesundheit; das Spektrum reicht von A wie Automobilfachmann bis Z wie Zimmerin.

Für Jugendliche ist es kein leichtes Unterfangen, sich in diesem Berufsurwald zurechtzufinden und sich für eine Branche zu entscheiden. Doch genau dafür finden Lehrstellenforen statt. So auch jenes der Arbeitgebervereinigung Region Uzwil am Wochenende. Geduldig erklärten die Fachleute sowie die Lernenden der sich präsentierenden Unternehmen die spannendsten Eigenschaften ihres Berufes.

Lehrbetriebe versuchen, Talente für sich zu gewinnen

Der Gemeindesaal in Uzwil füllte sich am Samstagvormittag mit zahlreichen Jugendlichen, die meist von mindestens einem Elternteil begleitet wurden. Sie versuchten, die auf ihre Person zugeschnittenen Vor- und Nachteile der unterschiedlichsten Berufe auszumachen. Ein Lehrstellen-Forum mit dem Ziel, regionale Talente zu fördern.

Das gut besuchte Lehrstellenforum der Arbeitgebervereinigung Region Uzwil im Gemeindesaal. Bild: Christoph Heer

Während dreier Stunden herrschte Hochbetrieb im Saal. Die Unternehmen ihrerseits versuchten, mit Goodies einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Kaffee, Kugelschreiber, Süssigkeiten, Taschenlampen, Getränkeflaschen und vieles mehr wurden an die Besucherinnen und Besucher verteilt.

Denn das Lehrstellenforum hat auch zum Ziel, regionale Talente zu entdecken und in der Region zu halten. Die Arbeitgebervereinigung Region Uzwil beschreibt die Veranstaltung als Informations- und Netzwerkplattform für Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, Lehrkräfte und Ausbildungsbetriebe.

Wertvolle Informationen von Lehrbetrieben

Wer sich unter den Jugendlichen umgehört hat, dem wurde schnell klar, dass da noch viele Fragezeichen sind. Eine Schülerin hat sich an einem Stand über das Berufsbild der Fachangestellten Gesundheit FaGe informiert. Beim Weglaufen sagte sie, dass sie niemals gedacht hätte, dass FaGe derart spannend sein würde. «Davon hatte ich wirklich ein völlig falsches Bild. Ich denke nun, dass ich einige Schnuppertage als FaGe absolvieren werde», so die Uzwilerin.

Nebenan holte sich gleichzeitig ein Schüler der ersten Oberstufe die wichtigsten Informationen zu einer Ausbildung zum Polymechaniker ab. Ihm fiel auf, dass der Beruf enorm viel mit Programmieren zu tun hat. Das bestätigt auch der anwesende Fachmann. «Heute leistet wohl ein Zimmermann oder Maurer mehr wirklich handwerkliche Arbeit als ein Polymechaniker, der nicht nur, aber sehr viel mit Programmieren am PC zu tun hat», so seine Erklärung.