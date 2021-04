Aprilsession Eine faustdicke Überraschung: Der St.Galler Kantonsrat lehnt die Sanierung der Uzwiler Augarten-Kreuzung ab Der Kantonsrat lehnt eine Ausbau- und Sanierungsvorlage für die vielbefahrene Uzwiler Kreuzung ab. Dagegen sprachen sich aus unterschiedlichen Gründen die SVP, die Grünen, die Grünliberalen und Teile der SP aus.

Der Kantonsrat wollte gar nicht erst auf die Vorlage zur Augartenkreuzung eintreten. Bild: Larissa Flammer

Eine wahre Monsterdebatte führte der Kantonsrat am Dienstagmorgen über die Sanierung der Augarten-Kreuzung in Uzwil. Ein Ordnungsantrag für den Abbruch der Diskussion inbegriffen, der allerdings mit 27 Ja- zu 75 Nein-Stimmen abgelehnt wurde.

Die Vorlage stellte Jeannette Losa (Grüne, Mörschwil) vor. Eine Unterführung sei ausführlich diskutiert, in der vorberatenden Kommission aber mit 12:3 Stimmen abgelehnt worden, sagte sie. Die Vorlage des Regierungsrats rechne mit Kosten von 8,1 Millionen Franken, von denen Uzwil eine Viertelmillion bezahlen müsse.

Grüne kritisieren, dass Klimaproblematik nicht einbezogen worden sei

Die Grünen wollen überhaupt nicht auf die Vorlage eintreten. Alle seien sich einig. Die Augarten-Kreuzung habe zu viel Verkehr. Da ende die Einigkeit auch schon. Das Baudepartement wolle das Problem wie im letzten Jahrhundert mit mehr Strassenbau lösen, kritisierte Guido Wick (Grüne, Wil). Die Klimaproblematik habe keinen Einfluss auf die Ausarbeitung dieser Vorlage gezeigt, kritisierte er. Die vorliegende Lösung sei nicht sachgerecht. Man solle einer guten Lösung eine Chance geben.

Zugleich fordern die Grünen, dass das Strassenabwasser nicht mehr unbehandelt in ein Naturschutzgebiet geleitet werden dürfe. Die entsprechenden Kosten seien als gebunden zu betrachten. Das heisst, dass sie nicht durch ein Referendum angefochten werden können.

SVP spricht von einem Schildbürgerstreich

Die Wirtschaftsregion Uzwil bleibe nur attraktiv, wenn sie gut erschlossen sei. Es reiche nicht, zweispurige Fahrbahnen zu bauen, wenn sie durch Flaschenhälse abfliessen müssten, sagte Bruno Dudli (SVP). Er erwartet als Folge der Vorlage des Kantons zwei- statt einspurige Staus und sprach von einem Schildbürgerstreich.

Auch für den öffentlichen Verkehr erwartet der SVP-Vertreter keine Verbesserung. Das Projekt des Regierungsrats bringe höchstens marginale Fortschritte. Die SVP rechnet damit, dass bei der Realisierung dieser Vorlage schon ab 2030 neue Probleme an der Augarten-Kreuzung auftreten werden.

CVP/EVP und FDP versprechen sich Verbesserungen

Die Augarten-Kreuzung sei einer der meistbefahrenen Knoten im Kanton. Abhilfe sei nötig, sagte Mathias Müller (Lichtensteig), der für die CVP-EVP-Fraktion sprach. Diese unterstützt das vorliegende Projekt, von dem sie sich bis mindestens 2040 eine massgebliche Verbesserung verspricht.

Es werde mit dem Projekt weniger und weniger lange Staus, weniger Unfälle sowie Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr geben. Die Unterführung verschiebe die Probleme nur, kritisierte Mathias Müller. Uzwil habe das vor Jahren geprüft.

Caroline Bartholet-Schwarzmann (FDP, Niederbüren) sprach von einem dringend notwendigen Projekt. Sie kenne die Situation an der Augarten-Kreuzung seit Jahren, sagte sie und wies auf die erhöhte Unfallgefahr hin. Die FDP sei von der vorgeschlagenen Lösung überzeugt, sie verstehe aber nicht, weshalb es zehn Jahre bis zum Vorliegen einer Lösung gedauert habe. Kritik übt die FDP auch daran, dass die Kosten einer Unterführung nie seriös berechnet wurden. Zugleich müsse die Sanierung des Knoten Sonnental und der Autobahnanschlüsse zeitnah verwirklicht werden, forderte Caroline Bartholet.

SP ist gespalten, Grünliberale dagegen

Die SP-Fraktion ist gespalten, wie Josef Gähwiler (Buchs) einräumte, der nicht auf die Vorlage eintreten wollte. Erfreulich sei, dass die Sicherheit der Fussgänger und Velofahrer rudimentär verbessert wurde. Die SP begrüsse auch Verbesserungen für die Postautos durch die Steuerung der Lichtsignale. Gleich wie die Grünen forderte die SP Sofortmassnahmen, damit das Strassenabwasser nicht mehr unbehandelt abfliesst. Vorbehalte meldete die SP aber an, weil ein zukunftsträchtiges Mobilitätsmanagement, zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeiten, anders aussehen müsse.

Franziska Cavelti Häller (Jonschwil) schloss sich namens der Grünliberalen dem Nichteintretensantrag der Grünen an. In mittleren Städten wie Uzwil sei das Auto das dominierende Verkehrsmittel. Das Velo habe deshalb grosses Potenzial zur Verkehrsverlagerung. Sie vermisse ein modernes Mobilitätsmanagment und sprach von einem nicht zukunftsträchtigen Projekt.

Damian Gahlinger (SVP, Niederhelfenschwil) kritisierte, dass mehr Land verbraucht wird, ohne dass das Hauptproblem gelöst wird. Das Hauptproblem sei der Abfluss des Verkehrs. Das vorliegende Projekt basiere zudem auf veralteten Annahmen und bringe nichts für den Gesamtverkehr, sagte Damian Gahlinger, der die Botschaft eine Katastrophe nannte.

Andreas Widmer (FDP, Wil) kritisierte die «ausserordentlich lange» Planungs- und Realisierungszeit von 16 Jahren und wies darauf hin, dass der Bund schon in einem Jahr bei den Autobahnanschlüssen Lichtsignalanlagen erstellen wolle. Er bezweifelte, dass sich diese Lösung bewährt und verwies auf das gute Funktionieren der Kreisel beim Autobahnanschluss Münchwilen/Sirnach. Bei einer Rückweisung könnte die Sanierung auf alle Zeiten erledigt sein.

Wahrscheinlich gebe es eine Situation wie in Rapperswil, sagte Andreas Widmer, der in diesem Punkt von Mathias Müller Sukkurs erhielt. Bruno Dobler (CVP, Oberuzwil) wies darauf hin, dass er wahrscheinlich am längsten in der Region lebt und arbeitet. Er vertraut dem Regierungsrat und wies zudem darauf hin, dass die Kreuzung Reparaturen brauche.

Regierungsrat kämpft vergeblich für die Vorlage

«Wir lösten hier nicht die generellen Probleme, aber wir lösen die Probleme der Augarten-Kreuzung», sagte Regierungsrätin Susanne Hartmann (CVP, Wil). Ganz wichtig sei für die Regierung, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Andere Ansätze, auch die Unterführung, seien im Variantenvergleich überprüft und verworfen worden. Eine Unterführung brauche Rampen von 155 bis 180 Metern Länge. Ein Kreisel verunmögliche eine verkehrsabhängige Steuerung. Diese sei nur möglich mit Lichtsignalen. Die verkehrsabhängige Steuerung sei auch nötig für die Privilegierung des öffentlichen Verkehrs. Weder Oberbüren noch Uzwil wollten eine Unterführung.

Der Entscheid um kurz nach halb elf Uhr war knapp. Mit 52 Ja- zu 63 Nein-Stimmen lehnte das Parlament Eintreten ab und versenkte die Vorlage.