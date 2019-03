Anwohner erheben Einsprache gegen das Kiesbau-Projekt in Niederwil Holcim Schweiz AG hat das definitive Projekt zum Kiesabbau im Gebiet Sonnenberg eingereicht. Die Mitglieder der «IG Depo-Nie Niederwil» rufen die Bevölkerung auf, sich dagegen zu wehren. Zita Meienhofer

Das Kiesabbauprojekt Sonnenberg in Niederwil liegt auf. Die Anwohner reagieren. (Symbolbild: Susanne Basler)

Sechs Jahre sind zwischen der Bekanntgabe der Pläne und der Einreichung des definitiven Projekts vergangen. Sechs Jahre hatte Holcim Schweiz AG Zeit, das Kiesabbauprojekt im Sonnenberg in Niederwil im Detail auszuarbeiten. Seit dem 27. Februar liegt es auf. Es beinhaltet den Abbauplan, ein Gesuch für eine Baubewilligung, das Wasserbauprojekt «Bachöffnung Sträzerbach» und den Teilstrassenplan «Verlegung Steinböhlstrasse». Bis am 28. März hat die Öffentlichkeit das Recht, Einsprache zu erheben. Und das tut sie auch.

Die IG (Interessengemeinschaft) Depo-Nie Niederwil, die sich vor sechs Jahren formiert hat und sich gegen den Kiesabbau im Sonnenberg wehrt, hat sich eingehend mit den Plänen des Zementkonzerns beschäftigt. Jede verfügbare Information, jeder verfügbare Plan und Vertrag wurde gesichtet und geprüft und letztlich eine Vorlage für ein Einspracheschreiben kreiert. Dieses wurde mit einem Begleitbrief in den Haushaltungen im Dorf Niederwil und in einigen Quartieren in Oberbüren verteilt. «Wir hoffen, dass viele Einwohner der Gemeinde diese Vorlage benutzen und Einsprache erheben», erklärt Vinzenz Bargues, Präsident der IG Depo-Nie Niederwil.

Das Projekt Sonnenberg und die weiteren Standorte Zum Projekt Kiesabbaus Sonnenberg: Das Abbaugebiet umfasst 1069 Aren (Plangebiet 1369 Aren). Vorgesehen sind fünf Abbau- und sechs Auffülletappen. Das verwertbare Kiesvolumen beträgt 1,15 Millionen Kubikmeter, das zugeführte Aushubmaterial wird mit 1,4 Millionen Kubikmetern angegeben. Jährlich sollen 45000 Kubikmeter Material abgebaut und aufgefüllt werden. Und dies für die Dauer der nächsten 26 Jahre (plus zusätzlich sieben Jahre für Auffüllung, Rekultivierung). Auf einer Fläche von 217 Aren sind ökologische Massnahmen vorgesehen. 75 Prozent des Kiesmaterials sollen maschinell abgebaut werden, 25 Prozent mit Sprengung (maximal vier Sprengeinsätze pro Jahr).

Der Abbau wird durch fest installierte Messgeräte permanent überwacht Für den Transport werden 40-Tonnen-Lastwagen eingesetzt, wobei mit durchschnittlich 56 LKW-Fahrten pro Tag (Hin- und Rückfahrt) zu rechnen ist. Direkt angrenzend an das Gebiet Sonnenberg hat sich Holcim Schweiz AG die Abbaurechte für ein weiteres Gebiet gesichert (links der Zahl 1 auf dem Plan). In den vergangenen drei Jahren keimte die Diskussion über weitere Deponie-Standorte in Niederwil und im angrenzenden Gossau auf. Die Deponie Ruetwis (2) ist bereits bewilligt und in Betrieb. Für die Standorte 3 bis 6 auf dem nebenstehenden Plan wurden detaillierte Abklärungen vorgenommen. (zi)

Lärm, Staub, Verkehr und Werteinbussen

Die IG Depo-Nie Niederwil kritisierte in ihrem Einspracheschreiben mehrere Punkte. Einerseits sind es die Lärmbelastungen, die durch den Abbau des harten Gesteinsmaterials mit einem Rippergerät (Xentrix Ripper) entstehen. Zudem werden voraussichtlich Sprengungen nötig sein, die neben Lärmimmissionen Erschütterungen im Dorf spürbar werden lassen. Anderseits ist es neben dem Staub, der während des Abbaus auftreten wird, der aufkommenden Mehrverkehr, verursacht von Lastwagen. Dieser belastet die Verkehrssituation nicht nur unmittelbar neben dem Abbaugebiet, sondern in der ganzen Gemeinde. Zudem wird von den Einsprechern der befürchtete Wertverlust der Immobilien kritisiert. Letztlich geht die IG Depo-Nie Niederwil auf die Situation der zur Planung stehenden weiteren Deponien im und um das Dorf ein (siehe Kasten und Plan). Es wird eine Gesamtbeurteilung der geplanten Projekte verlangt, denn die IG vertritt die Ansicht:

«Mit den anstehenden Vorhaben wird das Deponieproblem auf dem Rücken der Bevölkerung von Niederwil und Oberbüren gelöst».

Die Betreiberin bestimmt den Zeitplan

Die Mitglieder der IG Depo-Nie Niederwil setzen sich vor allem aus Anwohnern des Gebiets Sonnenberg zusammen. Vinzenz Bargues, der wenige Meter neben dem geplanten Kiesabbaugebiet wohnt, stört sich auch an der Dauer des Projektes. Es werde von 26 bis 28 Jahren gesprochen, was eine rein theoretische Zahl sei, so Bargues. Aus den gesichteten Unterlagen weiss er, dass Abweichungen im Zeitplan möglich und erlaubt sind. «Sofern die Wirtschaftslage mehr oder weniger Material erfordert, kann der Plan angepasst werden. Sofern der Wechselkurs Material aus dem süddeutschen Raum günstiger macht, kann der Zeitraum ebenfalls variieren», erklärt er, bestimmt werde der Zeitplan durch die Betreiberin. Deshalb ist er der Ansicht, dass das Kiesabbauprojekt Sonnenberg und damit alle erwähnten negativen Einflüsse alleine schon wegen der langen Dauer unzumutbar ist. Er ist zuversichtlich, dass er mit dieser Meinung nicht alleine ist. «Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten von Personen, die diese Ansicht stützen und Einsprache erheben werden».