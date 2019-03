Antiviagra und Klavier mit Burn-out: Heinz de Specht begeistert Flawil

Sie sind multiinstrumental, singen mit Verve ihre selbst geschriebenen Mundartlieder und begeistern das Publikum: Die drei Barden von Heinz de Specht haben auf ihrer Abschiedstour Halt in der SpurBar gemacht. Kathrin Meier-Gross

Ein Heinz ist nicht dabei, dafür Roman, Christian und Daniel (von links). Bild: Kathrin Meier-Gross

Über 600 Auftritte während gut 15 Jahren und nun will das Trio mit «Tribute to Heinz de Specht» einen Schlussstrich ziehen. Wie eröffnet «Mann» angesichts eines vollen Saals solch ein Abschiedskonzert? Singend natürlich! Singend beschreiben Christian Weiss, Daniel Schaub und Roman Riklin die Vorbereitungen für das Konzert inklusive der Unterbrechung durch den Tontechniker.

Der Besuch beim Psychiater, das Klavier mit Burn-out, das ernsthaft verstimmt ist, oder der Blickreporter, der skrupellos über mögliche Täter spekuliert und dabei nur seinen Job macht – es sind spannende, lustige und bisweilen bitterböse Geschichten, die das Trio in jedem einzelnen Lied erzählt.

Nur Schmeicheleien für Flawil

«Oh Flowil, wär doch di ganz Schwiz wiä Flowil.» Hier, wo alle strahlen, ihr Idealgewicht haben und wo es keine Scheidungen oder Drogen gibt. Nach so viel Schmeicheleinen wäre eine Standing Ovation angesagt, finden sowohl die Sänger wie auch die Zuhörenden. In einem anderen Lied nennt Roman Riklin den Störenfried, der bei verschiedensten Aktivitäten zwischen ihr und ihm steht, nicht beim Namen, aber – pssst – er wölbt sich in der Leibesmitte. Reden ist nicht ihr Ding.

Ihren Humor zeigen die Spechte aber auch bei den Bild- und Textprojektionen, bei denen sie die Schlagzeilen ihrer Karriere fünf Archetypen des Kulturjournalismus zuordnen. Köstlich auch die Bildfolge ihres Lebens. Zuerst als Dreikäsehochs gemeinsam im Waschzuber über die Rockerphase bis zum Abend in der SpurBar.

Schweigen beim Denken

Von schwarzem Humor geprägt ist das Lied «Spring nöd». Dabei stellt sich heraus, dass die Anteilnahme nicht dem Lebensmüden gilt, sondern dem unten parkierten Audi. Politisches Statement oder philosophische Gedankengänge: Heinz de Specht hat den passenden Takt dazu und bringt abwechslungsweise über ein Dutzend Instrumente ins Spiel. Originell ist das Stück, bei dem dank der Technik die Gedanken des schweigenden Trios zu hören sind. Schliesslich denkt sogar das Publikum laut mit.

Manchmal würden während eines Auftritts die Hormone verrückt spielen, singt Christian Weiss mit einem Augenzwinkern. Er werde dann überflutet mit Testosteron und habe eine Spontanerektion. Für sein Alter eine Sensation. Eine Ständerinkarnation mit letzter Option: Amputation! Unbeschwert und fröhlich das Lied «Hätten irgendöpper gseh, weiss öpper meh? Mer vermissäd eusä Staubsugerroboter».

Aufhören, das bedingt aufräumen. Darum die Liquidation von Heinz-de-Specht-Utensilien: unter anderem Gitarrenständer, Premierenkuchen, Klavier mit Burn-out, ein eingedrückter Audi, Antiviagra, ein Tontechniker, das Rätsel, was hinter dem Namen Heinz de Specht stecken könnte, und das unbezahlbare Publikum. Dieses fordert Zugabe um Zugabe. Im allerletzten Lied singt das Trio: «Zwei Dutzend Hits hämmer parat, falls es irgendwänn witergoht – und mer dä Staubsugerroboter wieder findet.» Hoffentlich bald.