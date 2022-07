Anfrage Nachdem das Restaurant Hof zu Wil schliesst: Sind Sitzungen und Anlässe in den Hof-Räumlichkeiten weiter möglich? Die Gastronomie im Hof zu Wil schliesst bereits ein Jahr bevor die Umbauarbeiten starten. Stadtparlamentarier Erwin Böhi will vom Stadtrat wissen, welche finanziellen Auswirkungen der Ausfall der Pachteinnahmen hat und wer künftig die Hof-Räumlichkeiten für Anlässe zur Verfügung stellt.

Für die verschiedenen Anlässe in den Räumlichkeiten des Hof zu Wil war bisher das Restaurant-Team Ansprechpartner. Bild: Michel Canonica

Ab nächster Woche ist das Restaurant Hof zu Wil geschlossen. Es wird nach den Sommerferien auch nicht wieder öffnen, da die Pächter Thomas und Nadine Buff aufhören; einerseits wegen der fehlenden Perspektive für die 14-monatige Umbauzeit zwischen Juli 2023 und Oktober 2024, andererseits wegen des Fachkräftemangels. Nur für bereits gebuchte Anlässe wird die Gastronomie noch bis Ende September zur Verfügung stehen.

«Die Schliessung des Restaurants ist nicht nur ein grosser Verlust für das gastronomische Angebot der Stadt, sondern hat neben dem Einnahmenverlust aus dem Pachtvertrag weitere negative Konsequenzen», schreibt nun SVP-Stadtparlamentarier Erwin Böhi in einer Anfrage an den Stadtrat.

Erwin Böhi, Wiler SVP-Stadtparlamentarier. Bild: Benjamin Manser

Die verschiedenen Räumlichkeiten und Säle im Hof werden von zahlreichen Vereinen, Privatpersonen und Organisationen für Veranstaltungen aller Art genutzt. Erst diesen Montag hat Böhi mit der SVP Wil zu einer Pressekonferenz in den Fürstensaal eingeladen. Auch regelmässige Sitzungen – etwa jene von Stadtparlamentsfraktionen – finden laut Böhi im Hof statt.

Die Reservation und der Unterhalt dieser Räume wurden bisher durch das Team des Restaurants abgewickelt, schreibt der Stadtparlamentarier. Mit der Schliessung des Restaurants sei ungewiss, wer diese Aufgaben übernehmen werde. Böhi schreibt:

«Die Möglichkeit zur Nutzung der Sitzungsräume ist von grosser Bedeutung für das gesellschaftliche Leben in der Stadt und muss auch nach der Schliessung des Restaurants gewährleistet sein.»

Fragen zum Betrieb und zu den Finanzen

Der SVP-Politiker will vom Stadtrat wissen, ob dieser bereit ist, allenfalls in Zusammenarbeit mit der Hof-Stiftung dafür zu sorgen, dass die Räumlichkeiten und Säle der Öffentlichkeit so lange wie möglich weiterhin zur Verfügung stehen.

Böhi fragt auch, wie der Stadtrat die finanziellen Konsequenzen des Ausfalls der Pachteinnahmen während rund eines Jahres auf die Betriebsrechnung der Stiftung Hof zu Wil beurteilt – und ob er mit allfälligen Auswirkungen auf die Stadt rechnet. Die Antworten des Stadtrats stehen noch aus.