Analyse Kaum zurück, schon wieder weg: Nach dem Wechsel von Ismajl Beka zu Luzern gehen dem FC Wil langsam die Innenverteidiger aus Von Wil nach Luzern – ein gern genommener Weg für Wiler Innenverteidiger. Nach Serkan Izmirlioglu im Winter wechselt nun auch Ismajl Beka zum FCL. Mit dem Abgang eröffnet sich beim FC Wil eine neue alte Baustelle.

Die gemeinsame Jubelzeit ist vorbei. Der 22-jährige Ismajl Beka (Mitte) spielt neu für Superligist Luzern. Bild: Pascal Muller/

Freshfocus

Ismajl Beka und Genis Montolio. So hiess das beste Innenverteidiger-Duo der ersten sechs Challenge-League-Partien. Beide Spieler wechselten erst auf diese Saison hin zum FC Wil. Mit ihnen konnte man die Schwachstelle der letzten Spielzeit in eine Stärke verwandeln. Gegen den FC Aarau am Samstag wird nun keiner von beiden Defensivkräften für die Wiler auflaufen. Während Montolio eine Gelbsperre absitzen muss, wird Beka nicht mehr im Dress der Äbtestädter zu sehen sein.

Das Wiler Eigengewächs wechselte am letzten Tag der Transferperiode (31. August) dank einer Ausstiegsklausel zum FC Luzern in die Super League. Das ist insofern überraschend, weil Beka erst in diesem Sommer von Rapperswil-Jona aus der Promotion League zum FC Wil gewechselt ist und nun also bereits nach sechs Spielen und einem Treffer wieder seine Koffer packt und in die Innerschweiz weiterzieht.

Auch für den FC Wil ist dieser «Doppeltransfer» ein Novum. «Es ist sehr selten, dass ein Spieler, welcher den Verein wechselt, direkt im gleichen Transferfenster weiterverkauft wird. Wenn aber ein Verein aus der Super League schon nach wenigen Wochen die Ausstiegsklausel zahlen will, dann können wir nichts tun», so FC Wil-Mediensprecher David Hugi.

Beka beerbt Izmirlioglu in Luzern

Beka gibt man beim FC Wil mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Luzern ab. Zum einen schafft ein weiteres Eigengewächs den Sprung in die Super League. Zum anderen ist es für den Challenge-League-Zweitplatzieren ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um einen Stammspieler zu verlieren.

Einen adäquaten Ersatz für Beka kann man nämlich nicht mehr holen. Einzig ein vertragsloser Spieler oder ein Schweizer mit Jahrgang 2001 und jünger könnte noch unter Vertrag genommen werden. Der ganze Transfer wurde gemäss Hugi sehr kurzfristig eingefädelt:

«Am Mittwoch musste alles sehr schnell gehen. Plötzlich kam die Anfrage von Luzern und wir mussten reagieren, bevor das Transferfenster zuging.»

Der FC Luzern und Wiler Innenverteidiger – da war doch was? Richtig, denn erst im Winter holten die Innerschweizer Serkan Izmirlioglu aus der Äbtestadt. Gespielt hat Izmirlioglu für die Luzerner keine einzige Minute, im Sommer wurde er an die AC Bellinzona ausgeliehen. Natürlich wünscht man sich beim FC Wil, dass Beka nicht das gleiche Schicksal ereilen wird. «Wir hoffen, dass Ismajl bei Luzern nun die Chance bekommt, sich zu beweisen und dass er in der höchsten Schweizer Liga Fuss fassen kann», so Hugi.

Wer spielt neu in der Innenverteidigung?

Der Last-Minute-Transfer reisst beim FC Wil eine Lücke in der Defensive auf. Die hochgelobte Verteidigung verliert eine ihrer Stützen. So muss man sich in Wil Gedanken machen, wie die Innenverteidigung in Zukunft aussehen soll. Montolio wird nach seiner Sperre wieder gesetzt sein. Um den Posten neben ihm streiten sich die zwei einzigen gelernten Innenverteidiger Timothie Zali und Silvan Wallner.

Zali ist aber erst vor kurzem von einer Verletzung zurückgekehrt und Wallner hat in dieser Saison erst einmal in der Innenverteidigung gespielt – im Cupspiel gegen den Zweitligist Littau. Ganz einfach wird die Entscheidung für Trainer Brunello Iacopetta also nicht. Gegen Aarau könnte die Innenverteidigung aber durchaus aus Zali und Wallner bestehen.

Möglich ist auch, dass Captain Philipp Muntwiler oder Neuzugang Stéphane Cueni eine Reihe nach hinten rutschen. Beide Mittelfeldspieler haben in der Challenge-League bereits in der Innenverteidigung gespielt. «Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass wir auf dem Transfermarkt nochmals aktiv werden», meint Mediensprecher David Hugi.