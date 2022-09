Analyse Der Umbruch ist geglückt: Der FC Uzwil verjüngte im Sommer sein Kader massiv – und das mit Erfolg Nach fünf Spielen stehen beim FC Uzwil fünf Punkte auf dem Konto. Damit ist man besser als vergangene Saison in die 1. Liga gestartet. Und das, obwohl im Sommer das Durchschnittsalter des Kaders um zwei Jahre gesenkt wurde. Am Wochenende kommt es nun zum Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC Kreuzlingen.

Der 19-jährige Jan Ledermann kam in den letzten drei 1.-Liga-Partien für den FC Uzwil über 90 Minuten zum Einsatz. Bild: Alec Nedic

Vergangene Saison stellte der FC Uzwil den ältesten Kader aller 1.-Liga-Mannschaften. Dass das nicht langfristig funktionieren konnte, war klar. Deshalb wurde das Team im Sommer kräftig verjüngt. Das Durchschnittsalter wurde von 27,6 auf 25,7 Jahre gesenkt. Von den sieben Spielern, welche im Sommer vom FC Uzwil weg sind, waren fünf 30-jährig oder älter. So hat man neben Qualität auch viel Erfahrung verloren.

Ersetzt wurden die Abgänge durch junge, hungrige Fussballer mit grossem Potenzial. Solch ein Umbruch, wie Uzwil ihn getätigt hatte, ist nicht ganz einfach zu meistern. Mit sieben Neuzugängen – alle unter 23 Jahren – ist der FC Uzwil hier ein gewisses Risiko eingegangen. Denn um in der 1. Liga zu bestehen, braucht es Spieler, die sich gewöhnt sind, unter Druck Leistung zu bringen.

Doch der Umbruch ist dem FC Uzwil geglückt. Nach fünf Ligaspielen steht er mit fünf Punkten auf dem zwölften Platz. Damit sind die Uzwiler besser in die Saison gestartet als vor einem Jahr mit routiniertem Kader. Damals hatte der Erstligist nach fünf Partien nur vier Punkte auf dem Konto.

Natürlich ist es im Moment noch schwierig zu sagen, ob die Konstanz über die gesamte Saison gehalten werden kann. Aber die bisherigen Auftritte des FC Uzwil haben gezeigt, dass man mit der neuen jungen Mannschaft in dieser Liga mithalten kann. Und spätestens seit dem 4:0-Heimerfolg gegen Weesen ist auch offensiv der Knoten geplatzt.

Vorschau auf das kommende Meisterschaftsspiel

Nach dem Sieg gegen den Aufsteiger aus der 2. Liga interregional, FC Weesen, am vergangenen Wochenende sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner, dass diese drei Punkte sehr wichtig für den Verein und die Mannschaft seien. Denn mit dem 4:0 konnte man nicht nur den ersten Saisonsieg einfahren, sondern man bewies sich selber, dass mit dieser Mannschaft in der 1. Liga etwas zu holen ist. Gemäss Wanner sei den Stürmern nach den vier Toren auch eine Last von den Schultern genommen worden.

«Wir könnten durchaus noch zwei Punkte mehr auf dem Konto haben», meinte Wanner. Das zeigt auch: Der FC Uzwil ist ambitioniert und möchte sich trotz Kaderverjüngung nicht verstecken. «Die jungen Spieler, die zu uns wechselten, sind sich Leistungsdruck gewöhnt. Auch wenn sie erst zwischen 18 und 23 Jahre alt sind, erwarte ich, dass sie auf dem Platz Verantwortung übernehmen und uns weiterhelfen», sagte der Trainer.

So sollen die Neuzugänge Elio Stocker (18 Jahre), Jan Ledermann (19 Jahre), Waile Barkate (19 Jahre) und Ajet Sejdija (23 Jahre) auch am kommenden Samstag um 16 Uhr auswärts in Kreuzlingen eine wichtige Rolle übernehmen und dem FC Uzwil zum zweiten Saisonsieg verhelfen. Damit wäre der Saisonstart für die Uzwiler mehr als geglückt.