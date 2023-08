AMERICAN FOOTBALL Vor über 3000 Fans: Helvetic Guards verlieren letztes Heimspiel im Wiler Bergholz Rekordkulisse im Wiler Südquartier beim letzten Heimauftritt der Helvetic Guards in dieser Saison. Zu jubeln gab es aber nicht viel, denn das Heimteam musste eine deutliche 17:43-Niederlage gegen Rhein Fire aus Düsseldorf hinnehmen.

Die roten Helvetic Guards hatten gegen Rhein Fire hartes Brot zu essen. Bild: Lars Kauz

Nach zuvor drei Heimsiegen in Folge gab es für die Helvetic Guards am Sonntagnachmittag in der letzten Heimpartie dieser Saison im Wiler Sportpark Bergholz nichts zu holen. Gegen die Rhein Fire aus Düsseldorf musste man sich im Rahmen der European League of Football mit 17:43 geschlagen geben. Dieses Verdikt war zu erwarten gewesen, haben sich die Düsseldorfer doch bisher keine Blösse gegeben und alle ihre Partien gewonnen.

Aushängeschild Christoph Icke Dommisch war am Sonntag auch in Wil, um die Übertragung auf ProSieben Maxx zu moderieren. Bild: Lars Kauz

Bereits bei Spielhälfte war die Entscheidung gefallen und es stand 7:41 für die Düsseldorfer. Immerhin konnten die Guards im letzten Viertel noch Resultatkosmetik betreiben und zehn Punkte schreiben. Bereits vor der Partie war klar gewesen, dass die Guards die Playoffs verpassen und die Saison am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart beenden.

Das Spiel gegen Rhein Fire war speziell, weil es im deutschen Fernsehen bei «Ran» auf ProSieben Maxx live übertragen wurde. Erstmals waren die Guards dort zu sehen. Auch Christoph Icke Dommisch, eines der Aushängeschilder des Senders, war in Wil. Zudem kamen trotz schlechter Wetterprognosen so viele Zuschauer wie noch nie an ein Heimspiel der Guards. 3060 Personen wurden gezählt. Ob die Helvetic Guards auch nächste Saison wieder im Wiler Bergholz ihre Heimspiele austragen, steht noch nicht fest.