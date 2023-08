American Football «Unsere Fans sind einfach geil»: Helvetic-Guards-Geschäftsführer Toni Zöller über die Vorfreude auf das letzte Heimspiel und die Zukunft der Heimstätte Das letzte Heimspiel der Helvetic Guards im Stadion Bergholz steht vor der Tür. Am Sonntag um 13 Uhr kommt es im Top-TV-Spiel zum Knaller gegen den ungeschlagenen Favoriten auf den Titel Rhein Fire Düsseldorf. Das Spiel könnte aber auch das letzte in Wil sein, denn die Zukunft des Heimstadions ist weiterhin unsicher.

Ob es solche Bilder auch im kommenden Jahr im Stadion Bergholz geben wird, ist noch unklar. Bild: Arthur Gamsa

«Let’s go Guards, let’s go!» Wer in diesem Sommer an den Wochenenden im Wiler Südquartier unterwegs war, hatte gute Chancen, diesen Anfeuerungsruf zu hören. Denn Mitte Juni bekam die Stadt Wil eine neue sportliche Attraktion. Das American-Football-Team Helvetic Guards aus der European League of Football (ELF) entschied sich, seine Heimspiele im Sportpark Bergholz auszutragen.

Nun steht am Sonntag das letzte Spiel auf heimischem Boden an. Zu Gast ist mit den Rhein Fire Düsseldorf der ungeschlagene Favorit auf den Titel. Die Helvetic Guards und Geschäftsführer Toni Zöller wappnen sich für einen neuen Zuschauerrekord und ein letztes gemeinsames American-Football-Fest.

Fanaufmarsch überstieg Erwartungen

«Obwohl wir ein neu gegründetes Team sind und einen durchwachsenen Saisonstart hatten, kamen immer sehr viele Fans an unsere Heimspiele. Das hat unsere Erwartungen klar übertroffen», sagt Zöller. Der Aufbau einer starken Fanbase war zwar eines der wichtigsten Ziele, dass die Guards aber bereits in der ersten Saison so viele Leute anlocken würden, war nicht abzusehen. Durchschnittlich etwa 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei den Heimspielen im Stadion.

Toni Zöller, Geschäftsführer der Helvetic Guards. Bild: Lars Kauz

«Darauf sind wir extrem stolz. Unsere Fans sind einfach geil, ich kann es nicht anders sagen», so der Geschäftsführer. Die Euphorie der vielen Fans führte auch dazu, dass die Atmosphäre im Bergholz «unglaublich» ist und die Guards einen grossen Heimvorteil haben.

Zöller meint weiter: «Ich habe nun schon einige Stadien in der ELF erlebt und muss sagen, dass wir eines der lautesten überhaupt haben.» Das sei wirklich speziell und sorge dafür, dass die Spieler auf dem Feld richtiggehend elektrisiert werden.

Laut Zöller wird das auch die Rhein Fire überraschen: «So ein Auswärtsspiel wie am Sonntag haben sie in dieser Saison noch nie gehabt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen.» Denn genau wie Rhein Fire kamen auch die Stuttgart Surge Mitte Juli als klarer Favorit nach Wil und wurden mit 31:13 wieder nach Hause geschickt. «Es wird ein sehr schwieriges Spiel und wir sind der Underdog, aber Rhein Fire hatte ein hartes Duell mit München vergangene Woche, während wir frei hatten», so der Geschäftsführer. Die Guards werden also ausgeruhter in diese Partie gehen.

Verbleib im Bergholz noch nicht sicher

Ob das Spiel am Sonntag das letzte Heimspiel der Guards im Sportpark Bergholz ist, konnte Zöller noch nicht beantworten. «Wir warten nun die letzten beiden Saisonspiele ab und analysieren dann alles ganz genau. Danach schauen wir, wie es weitergeht», sagt er. Das Bergholz sei ein super Stadion und die Zusammenarbeit mit der Stadt, der Wispag AG und der Polizei habe gut funktioniert. Das sind alles Faktoren, die in den Entscheid, wo nächste Saison gespielt wird, einfliessen.

Trotzdem ist es das Ziel der Helvetic Guards früher oder später, noch mehr Leute anzulocken. Das Bergholz könnte also bald schon zu klein sein. Auch deshalb sagt Zöller: «Wir wollen am Sonntag einfach nochmals gemeinsam mit unseren Fans ein Fest feiern.»