American Football Siegesserie geht weiter: Vor 2400 Fans feiern die Helvetic Guards gegen die Milano Seamen ihren dritten Sieg in Folge Die Helvetic Guards sind definitiv in Wil angekommen. Vor Rekordpublikum gewinnen sie am Sonntagnachmittag gegen die Milano Seamen mit 31:24 nach Verlängerung. Es ist der dritte Sieg in Serie, der an Drama kaum zu überbieten war.

Die Helvetic Guards feiern den dritten Saisonsieg. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Der dritte Sieg der Helvetic Guards ist Tatsache. In einem unterhaltsamen American-Football-Spiel konnten die Schweizer die Gäste aus Mailand mit 31:24 in der Overtime schlagen. Nach den ersten paar Minuten des Spiels sah es aber eher so aus, als würden die Milano Seamen den Guards keine Chance lassen. Mit dem ersten Ballkontakt konnten die Gäste bereits in Führung gehen und in der nächsten Ballbesitzphase auf 14:0 stellen.

Doch dann fanden die Helvetic Guards besser in die Partie. Vor allem die Defensive, die schon die gesamte Saison eine starke Leistung zeigt, blühte auf und konnte die Italiener immer wieder vom Feld schicken. Die ersten Punkte für die Guards machte dann ebenfalls die Defensive. Cornerback Ken Hike Jr. retournierte einen Punt in die Endzone des Gegners. Das Stadion Bergholz explodierte.

Während die Verteidigung alles versuchte, um den dritten Sieg einzufahren, zeigte die Offensive keine gute Leistung. Obwohl sich die Defensive immer wieder gute Feldpositionen erspielte und Mailand zu Fehlern zwang, konnte die eigene Angriffsreihe nicht viel daraus machen. Vor allem Quarterback Skylar Noble hatte einen schwachen Tag eingesteckt.

Ken Hike Jr. trägt die Guards zum Sieg

Ken Hike Jr. war fast für die Hälfte der Punkte der Guards verantwortlich. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Trotz der schwachen Offensive fanden die Guards einen Weg zurück ins Spiel. Der Amerikaner Ken Hike Jr. konnte noch vor der Pause das Skore verkürzen. Kurz vor der eigenen Endzone schlug er den Ball aus der Hand des Gegners und trug ihn 100 Yards zurück für einen Touchdown. Auch danach war Hike Jr. der Mann des Spiels. Mit einem geblockten Fieldgoal und guten Tackles konnte er die Offensive der Seamen fast im Alleingang stoppen.

Der Angriff der Guards punktete erst nach der Halbzeitpause zum ersten Mal und stellte auf 24:21. Weil die Italiener ausglichen und eine Sekunde vor Schluss noch ein Fieldgoal verschossen, ging die Partie in die Verlängerung. Dort starteten die Schweizer mit einem Touchdown. Weil die Defensive die Gäste erneut stoppen konnte, feierten die Fans im Wiler Südquartier den dritte Guards-Sieg in Folge.