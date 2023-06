American Football Bereits über 1500 Tickets verkauft: Wie sich die Helvetic Guards und die Stadt Wil auf das grosse Sportfest im Bergholz vorbereiten Am Sonntag steigt im Stadion Bergholz in Wil die erste grosse American-Football-Party. Das Premierenheimspiel der Helvetic Guards in der European League of Football gegen die Raiders Tirol steht an. Für das Publikum ist grosses Spektakel geplant. Die Stadt Wil und die Guards sind mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt.

Der Amerikaner Silas Nacita (mit Ball), hier im Spiel gegen die Barcelona Dragons, gehört zu den absoluten Starspielern der Helvetic Guards. Bild: Lars Kauz

«Wenn wir die Fans glücklich sehen, haben wir ein grosses Ziel erreicht», sagt Toni Zöller, Geschäftsführer der Helvetic Guards im Vorfeld des ersten Heimspiels in der European League of Football (ELF). Er befindet sich momentan in der Planung des ersten grossen American-Football-Events der Schweiz. «American Football wird zwar schon länger in der Schweiz gespielt, aber so einen Event, wie wir ihn organisieren, hat es noch nie gegeben», sagt Zöller weiter.

Es soll ein Sportfest werden

Auch wenn das neugegründete Team, Helvetic Guards, in der höchsten europäischen Liga mitspielt, steht nicht nur der Sport im Vordergrund. Zöller meint: «Es soll einfach ein schöner Sommertag werden, bei dem Familien und American-Football-Fans gleichermassen auf ihre Kosten kommen.» Dafür werde bereits um 13 Uhr das Gelände rund ums Stadion Bergholz geöffnet. Dort wird man die Möglichkeit haben, sich zu verpflegen und Spiele zu spielen. Für die Kinder wird extra eine Actionzone installiert, in der man sogar sogenannte Dummies tackeln kann. Zudem verspricht Zöller noch einige Überraschungen, die er aber noch nicht verraten will.

Vor dem Spiel wird ein Konzert des Musikers und Komikers Nico Arn stattfinden, der auch die Halbzeitshow gestaltet. Erst um 16.25 Uhr beginnt dann die eigentliche Attraktion - das Spiel zwischen den Helvetic Guards und den Raiders Tirol. Ein besserer Gegner hätte es für das erste Heimspiel des Schweizer Teams fast nicht geben können. Die Raiders standen letztes Jahr im Halbfinale und sind auch in dieser Saison Mitfavorit auf den Titel.

«Die Raiders gehören seit Jahren zu den besten Teams in Europa. Dass wir nun im ersten Heimspiel direkt gegen sie spielen können, freut uns sehr. Wir können es kaum erwarten, das erste Mal vor unseren Fans zu spielen», so Zöller. Trotz Auftaktniederlage gegen die Barcelona Dragons am letzten Wochenende war Zöller zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: «Wir haben hart gekämpft und gesehen, dass wir in dieser Liga mithalten können. Das wollen wir nun auch am Sonntag vor heimischem Publikum zeigen.»

Umgestaltung des Feldes startet am Sonntagmorgen

Damit am Sonntag alles reibungslos abläuft, muss der Event gut geplant und vorbereitet werden. «Wir hoffen natürlich, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Es ist das erste Heimspiel und somit das erste Mal, dass wir so einen Event planen», meint Zöller. Ein Punkt, der viele Diskussionen ausgelöst hat, ist die Umgestaltung des Feldes im Stadion Bergholz. Da weiterhin Trainings und Fussballspiele im Stadion stattfinden, musste eine Lösung gesucht werden, damit die Linien unkompliziert aufgezeichnet und wieder entfernt werden können.

«Früh am Sonntagmorgen wird ein Rasenroboter übers Feld fahren, die Linien aufzeichnen und möglichst schnell nach dem Spiel mit Lösungsmittel wieder entfernen», so der Geschäftsführer des ELF-Teams. Die Umgestaltung des Feldes liegt in der Verantwortung des Mieters des Stadions, der Helvetic Guards. Die Vermieterin, die Wispag AG, stellt lediglich die Infrastruktur zur Verfügung.

Geschäftsführerin Sabin Rickenbach sagt: «Weil es ein grosser Event ist, werden die Helvetic Guards bereits am Samstag einige Dinge aufbauen. Spätestens am Montagmittag muss der Abbau abgeschlossen sein.»

Eine Werbeplattform für die Stadt Wil

Von der neugewonnenen Plattform verspricht sich die Wispag AG natürlich auch neue Besucherinnen und Besucher. «Es werden Leute vor Ort sein, die noch nie im Sportpark Bergholz waren. Vielleicht können wir einige überzeugen auch ausserhalb der American-Football-Spiele zu uns zu kommen», so Rickenbach.

Aber nicht nur für die Wispag ist die ELF eine gute Möglichkeit Werbung in eigener Sache zu betreiben. Auch die Stadt Wil kann davon profitieren, dass mehr Leute in die Region kommen und eventuell sogar hier übernachten. Auf jeden Fall freut sich die Sabin Rickenbach auf den Event: «Wir sind gespannt, was uns am Sonntag erwartet.»