WIL «Sparen bei den Bedürftigsten ist nicht in Ordnung»: SP-Stadtparlamentarierin fordert die Wiedereinführung der Beiträge für Zahnbehandlungen bei Kindern Vergangenen Dezember haben der Stadtrat und das Parlament entschieden, dass einkommensschwächere Familien in Wil keine Beiträge mehr für Zahnbehandlungen erhalten. Die Bevölkerung ist darüber wenig erfreut. SP-Stadtparlamentarierin Anja Bernet hat deshalb einen Vorstoss eingereicht, der die Wiedereinführung fordert.

Die Stadt Wil hat die Beiträge für Zahnbehandlungen bei Kindern bedürftiger Familien seit diesem Jahr gestrichen. Bild: Imago

Es ist ein Thema, das Anfang Jahr für Empörung bei der Wiler Bevölkerung gesorgt hat: Der Stadtrat und das Stadtparlament haben entschieden, dass einkommensschwächere Familien dieses Jahr keine Beiträge mehr für Zahnbehandlungen bei Kindern erhalten. In vergangenen Jahren beteiligte sich die Stadt noch an den Kosten der Karies- und kieferorthopädischen Behandlungen von Kindern im schulpflichtigen Alter.

Viele Wilerinnen und Wiler zeigen für diese Entscheidung der Stadt kein Verständnis. Gleich mehrere Leserbriefe sind im Januar dazu eingegangen. SP-Stadtparlamentarierin Anja Bernet ist ebenfalls nicht erfreut, dass die Stadt sich nicht mehr an den Zahnbehandlungen beteiligt. In der Budgetdebatte im Dezember hatte sie sich für die Beibehaltung der Beiträge von rund 60’000 Franken eingesetzt.

Betroffene Kinder unterstützen

Das Stadtparlament lehnte den Antrag dennoch knapp mit 19 Nein- zu 18 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung ab. Aus diesem Grund hat Bernet im Juni einen Vorstoss eingereicht, der die Beiträge für Zahnbehandlungen ab Januar 2024 wieder einführen soll.

Anja Bernet, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: zvg

Die Angelegenheit liegt Bernet am Herzen: «Es ist allen bewusst, flickt man kaputte Zähne zu spät, hat das weitreichende Konsequenzen.» Für die betroffenen Kinder ginge es um gesundheitliche Folgen, die womöglich bis ins Erwachsenenleben andauern. Bernet sagt: «Das kostet die Gemeinde unter Umständen sehr viel mehr Geld als die Beiträge für Zahnbehandlungen im Kindesalter.» Als Primarlehrerin sorge sie sich zudem um Probleme beim Lernen mit Zahnschmerzen.

Die Stadt habe vergangenes Jahr ein gutes Ergebnis erzielt und könne sich die Unterstützung der betroffenen Kinder gut leisten. Bernet sagt: «Die budgetierten Beträge kommen direkt den Bedürftigen zugute, es werden nur Familien unterstützt, die ausgewiesen wenig Geld haben.» Für die Stadt Wil seien die rund 60'000 Franken für Zahnbehandlungen ein relativ kleiner Betrag mit grosser Wirkung.

Bevölkerung ist sich einig

«Bei der Budgetsitzung damals im Dezember habe ich in meinem Votum viele Argumente aufgezeigt, damit der Unterstützungsbeitrag für Zahnbehandlungen bleibt», sagt Bernet. Gemäss der SP-Stadtparlamentarierin wollte sich niemand der anderen Parteien zu diesem Thema äussern. Es sei direkt abgestimmt worden. Als Gründe nannte die Stadt damals, dass jedes Departement Kürzungsaufträge habe erfüllen müssen und dass Wil nebst St.Gallen die einzige Gemeinde im Kanton gewesen sei, die noch Beiträge an Zahnbehandlungen leistete.

In mehreren Voten in diesem Jahr seien die eingesparten Beiträge für Zahnbehandlungen als schlechtes Beispiel für Budgetkürzungen genannt worden. Aus diesem Grund hat Bernet schliesslich den Vorstoss eingereicht. Sie sagt: «Ich sehe die finanziellen Herausforderungen der Stadt. Diese werden jedoch nicht gelöst, wenn man bei den Ärmsten spart.»

Aufgrund der Zeitungsberichte zu diesem Thema sei Bernet mit vielen Menschen aus der Bevölkerung ins Gespräch gekommen. Sie sagt: «Das waren Wilerinnen und Wiler verschiedenen Alters mit politisch unterschiedlichen Hintergründen.» Die Meinung war stets dieselbe: «Sparen bei den Bedürftigsten ist nicht in Ordnung.» Die gesamte SP-Fraktion stehe geschlossen hinter diesem Anliegen. Bernet sagt: «Uns liegen die Menschen aus Wil am Herzen. Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, dass die Schwächsten nicht vergessen werden.»