FC Wil will Amateurfussball mit Trackingsystem stärken Der Challenge-League-Club setzt seit dieser Saison auf ein Trackingsystem. Dabei bleibt es nicht: Der FC Wil will diese Form der Leistungsdiagnostik im Regionalfussball beliebt machen. Damit folgt der Verein einem Trend. Tim Frei

Wils Zé Eduardo steckt sich einen Tracker in den Hüftgurt. (Bilder: Mareycke Frehner)

Im Profifussball sind sie nicht mehr wegzudenken: Trackingsysteme, welche mit Hilfe von GPS-Signalen die Leistungen der Spieler messen und an einen Computer übertragen. Sie liefern dem Trainerteam exakte Angaben über Sprintfähigkeiten, Laufwege und Aktionsradien jedes Spielers.

Der FC St. Gallen beispielsweise arbeitet seit dem Frühling 2016 damit. Seit dieser Saison setzt auch der FC Wil auf ein solches Messsystem. Genauer gesagt auf jenes des deutschen Unternehmens Tracktics.

Auch Herisau setzt darauf

Dass auch der Verein aus der Challenge League auf ein Trackingsystem baut, überrascht nicht. Und trotzdem ist das Engagement in dieser Sache speziell, denn Wil will die Technologie im Ostschweizer Regionalfussball – also im Amateurbereich – beliebt machen.

Damit folgt der Verein einem Trend: Einige Vereine aus dem Breitensport setzen bereits auf eine solche Form der Leistungserhebung. Zum Beispiel Red Star Zürich (1. Liga), Muttenz, Willisau, Allschwil (alle 2. Liga interregional) sowie Herisau und Unterstrass (beide 2. Liga). Diese Clubs arbeiten ebenfalls mit dem Messsystem des deutschen Unternehmens.

Miete kostet rund 250 Franken pro Spiel

In Wil wird das Trackingsystem vor allem bei der ersten Mannschaft eingesetzt. Bei den Nachwuchsteams kommt es unregelmässig zum Zug. Der Verein hat zwar zwei Boxen à 20 Messgeräte, sogenannte Tracker. Eine dieser Boxen braucht der Club nicht selber, sondern vermietet sie an andere Vereine.

Bei Partien im Bergholz können Teams, auch Nachwuchsequipen, die Messgeräte ausprobieren. Verantwortliche von Wil helfen dann beim Einstellen und Anwenden der Tracker. Nach der Partie werden die erhobenen Daten an die Vereine übermittelt. Benjamin Fust, Geschäftsführer des FC Wil, sagt:

«Für die Clubs entsteht also kein Aufwand.»

Bisher habe aber noch kein Verein Interesse bekundet. Clubs, die sich für eine Miete interessieren, können sich beim Challenge-League-Vierten melden.

Die Mietkosten pro Spiel betragen 249 Franken. Zum Vergleich: Die Box kostet im Verkauf rund 3700 Franken. Mit der Vermietung der Tracker verfolgt der Challenge-League-Verein nicht etwa finanzielle Ziele. Fust sagt:

«Das wäre auch gar nicht möglich. Am Schluss verdienen wir damit nichts.»

Vielmehr geht es dem Verein darum, Tracking im Ostschweizer Regionalfussball zu etablieren. «Ziel ist es, den Sport sowohl auf Amateur- als auch auf der Nachwuchsstufe zu professionalisieren.»

Einfache Handhabung, kein Fremdkörper und günstig

Ein Problem von Trackingsystemen ist in der Regel, dass die Datenerhebung kompliziert und nur von geübten Personen bedient werden kann. «Beim Messgerät von Tracktics ist dies keine Gefahr. Die Handhabung ist einfach», sagt Fust.

Auch würden die Spieler das Gerät im Einsatz kaum spüren, sagt Konrad Fünfstück, Trainer der ersten Mannschaft. Das überrascht nicht: Während bei anderen Messsystemen Sport-BHs getragen werden müssen, reicht bei diesem Modell ein Hüftgurt aus, in dem der Tracker versorgt werden kann.

Partnerschaft mit Tracktics

Ein weiterer Vorteil ist laut Fust der Preis des Modells: «Es ist günstiger als andere». Einzelsportler, die ein Messgerät von Tracktics erwerben möchten, zahlen rund 160 Franken. Dass Wil das Messgerät von Tracktics in den höchsten Tönen lobt, kommt nicht von ungefähr. Der Verein ist mit dem deutschen Unternehmen eine Partnerschaft eingangen, ist der Hub für Tracktics in der Ostschweiz.

Das Messgerät des ausländischen Unternehmens liefert wie andere Trackingsysteme Daten zur Laufdistanz, Sprintgeschwindigkeit und zur Sprintanzahl pro Partie. Hinzu kommt eine Heatmap (siehe Infografik). Auf dieser sieht der Trainer, wo auf dem Feld sich der Spieler am meisten bewegt hat. Bei den dunkelsten Flächen war dies der Fall. «Mit der Heatmap kann ich überprüfen, ob der Spieler die taktischen Vorgaben erfüllt hat», so Fünfstück.

Bei Wil werden die Tracker überwiegend in den Spielen eingesetzt. «Sie sind eine wichtige Ergänzung in der Leistungsdiagnostik, da sie für einen einzelnen Spieler objektive Daten liefern», sagt Fünfstück.

«Nicht mehr weit vom gläsernen Sportler»

Die Sprintgeschwindigkeit sei zwar ebenfalls wichtig. «Doch nur diese alleine ist nicht entscheidend», sagt Fünfstück. «Es bringt nichts, wenn ein Spieler nur schnell sprinten kann, den Ball aber bei diesem Tempo nicht kontrollieren und an seine Mitspieler weitergeben kann.» Eine wichtige Angabe bleibe die gelaufene Distanz pro Partie. Fünfstück sagt:

«Im Profibereich sind heute zehn Kilometer pro Spieler gefordert.»

Fünfstück findet es sinnvoll, dass der Verein auf Tracking setzt. «Als Fussballclub muss man alle Mittel der Professionalisierung ausnutzen.» Er gesteht aber auch: «Wir sind nicht mehr weit vom gläsernen Sportler».