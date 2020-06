Am Mittwoch tagt der Grosse Rat in Frauenfeld – auf dem Programm stehen einige fordernde Geschäfte

Am Mittwoch tagt der Grosse Rat in Frauenfeld. Die Sitzung findet ohne Besucherinnen und Besucher in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld statt – hoffentlich zum letzten Mal in dieser Form, hofft SVP-Kantonsrat Urs Schrepfer