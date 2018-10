Am "Cola"-Deal

vorbeigeschrammt Der Sieger des MyCokeMusic Soundcheck 2018 steht fest: Die Gewinnsumme von 50000 Franken geht an Rapper S.M.D. Timo Brühwiler aus Uzwil geht leer aus. Andrea Häusler

Timo Brühwiler, alias Lumo, hat noch weitere musikalische Wettbewerbs-Eisen im Feuer. (Bild: Andrea Häusler)

Die Hoffnung des Uzwilers Timo Brühwiler, alias Lumo, starb bereits am 21. September. Damals endete das Publikumsvoting, das aus dem Kreis der zwölf Halbfinalisten die drei Finalisten hervorbrachte. Jene Musiker, die am vergangenen Freitag im Zürcher Club Plaza um die Gesamtpreissumme von 50000 Franken rappen durften. Der Song Andiamo, den er gemeinsam mit David Dick (Dace) aus Rorschach produziert und für den Wettbewerb eingereicht hatte, schaffte den Einzug ins grosse Finale nicht.

Für beide war die Teilnahme nichtsdestotrotz eine positive Erfahrung. Umso mehr, als ihnen der Wettbewerb nationale Bekanntheit und der Einzug in den Halbfinal eine gehörige Portion Selbstvertrauen und Motivation beschert haben. Kommt hinzu, dass Timo Brühwiler noch ein weiteres musikalisches Eisen im Feuer hat. Denn der MyCokeMusic Soundcheck ist nicht der einzige Newcomer-Wettbewerb, an dem sich der 21-Jährige mit einem Titel beteiligt hatte. Und auch nicht der einzige, in dem er in die engere Auswahl gekommen ist.

Die Finalisten des MyCokeMusik Soundchek waren übrigens Benjamin Amaru, 20-jährig aus Teufen, die fünfköpfige Tessiner-Band Barbie Sailers und der Sieger, der 27-jährige Rap-SoulMusiker Samir Djedidi, alias S.M.D., aus Bern. (ahi)