Altstadt «Vielleicht können wir den Leuten in Wil zeigen, was ihre Stadt Gutes leistet»: Uzwil gestaltet als Gastgemeinde das diesjährige Stadtfest mit Der Uzwiler Gemeindepräsident freut sich auf das Stadtfest und schwärmt von Wiler Kulturveranstaltungen. Anders geht es in diesem Jahr hingegen der Hofchilbi. Ihr liegen einige Steine im Weg, etwa die Bauarbeiten im Hof zu Wil.

Heute In zwei Wochen Noch ist die Obere Bahnhofstrasse in Wil leer. Aylin Erol

Sie wehen in der Oberen Bahnhofsstrasse schon im Wind: Die hellblauen Fahnen des Stadtfests Wil. Am Samstag, dem 8. Juli, ist es dann so weit. Als Gastgemeinde geladen ist in diesem Jahr Uzwil. Was kann die Nachbargemeinde den Wilerinnen und Wilern bieten? «Gute Laune, gute Musik, gutes Essen!», lautet die Antwort von Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel. Vorfreude schwingt in seiner Stimme mit.

Die Gemeinde Uzwil wird am Stadtfest ihr eigenes Festzelt aufstellen. Die Gastronomie darin betreibt die lokale Musikgesellschaft. Auf der Bühne tritt die Jugendmusik auf. Erwartet werden kann aber auch eine «Überraschung aus den Reihen der Kirche». Mehr möchte Keel noch nicht verraten.

Wirtschaftsstandort und Freundschaft stärken

Daneben sollen die Wilerinnen und Wiler beim Stand einiges über ihre Nachbargemeinde lernen. Etwa, dass sie im Alltag häufiger mit Uzwil in Kontakt kommen, als ihnen bewusst ist. Beispielsweise beim Pasta-, Schoggi- oder Müesliessen. Oder beim Autofahren. Denn: Laut Gemeindepräsident Keel kommen über 50 Prozent der Maschinen, die diese Produkte oder Teile davon herstellen, aus Uzwil. Von der Bühler AG.

Der Technologiekonzern ist inzwischen eine globale Grösse. Dennoch ist die Bühler AG seit ihrer Gründung 1860 in Uzwil geblieben. Das sei ein Mehrwert für die ganze Gemeinde, aber auch die Region, so Keel. Beim Uzwiler Stand wird darum die Vergangenheit und Zukunft der Gemeinde als wichtiger Wirtschaftsstandort unterstrichen.

Diese Feste stehen in der Stadt Wil demnächst an: 8. Juli : Stadtfest Wil

: Stadtfest Wil 14. und 15. Juli : J&B Strassenfest

: J&B Strassenfest 29. Juli: Hofchilbi

Wichtiger aber ist es Keel, die Freundschaft zwischen der Stadt Wil und seiner Gemeinde zu betonen – und vielleicht gar zu festigen. Man sei immer wieder auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Als es etwa darum ging, ob Uzwil eine Haltestelle auf der Linie des Intercity darstellt, setzte sich die Stadt Wil für sie ein. Wil konnte im Gegenzug beim Grossprojekt Wil West auf den Zuspruch von Uzwil zählen.

Lucas Keel ist nicht nur Präsident der Gemeinde Uzwil, sondern auch des Vereins Regio Wil. Bild: Arthur Gamsa

Gereicht hat das nicht. Das Stimmvolk entschied sich gegen den Kredit für das neue Industriegebiet, von dem wohl auch Uzwil profitiert hätte. Keel ist darum bewusst, dass bei den Uzwilerinnen und Uzwilern viele Aktionen der Stadt Wil positiver ankommen, als sie von den Wilerinnen und Wiler wahrgenommen werden. Ganz nach dem Motto: Der Rasen des Nachbarn ist immer grüner. «Aber vielleicht können wir den Leuten in Wil genau darum zeigen, was ihre Stadt Gutes leistet», sagt Keel. Ganz besonders lobt er das Engagement der Stadt Wil in Bezug auf Kulturveranstaltungen, etwa beim Rock am Weier oder eben beim Stadtfest.

Hofchilbi hat Mühe

Doch eine der Wiler Kulturveranstaltungen hat es in diesem Jahr etwas schwieriger als sonst: Die Hofchilbi. Ob sie am 29. Juli stattfinden kann, war lange nicht klar, wie Raphael Haag, Präsident des Vereins Hofchilbi, zugibt. Der Hof zu Wil, der in den letzten Jahren von den Veranstaltern jeweils als Lager- und Kassenraum genutzt wurde, wird seit Anfang Juni renoviert.

Bei der Hofchilbi ist nicht nur der Hof zu Wil, sondern auch das Bier zentral. Denn 1973 beschloss die Hofbrauerei Wil das Fest aus dem Mittelalter wieder aufleben zu lassen. Bild: PD (2017)

Lange suchte Raphael Haag darum nach Alternativen. Nun, knapp einen Monat vor dem Event, scheint er diese gefunden zu haben. Die Kasse darf er im Baronenhaus aufbauen. Das Lager soll in einen Lastwagen verfrachtet werden. Letzteres befindet sich allerdings noch in Prüfung. Die Stadt sei aber bemüht, dass die Hofchilbi stattfinden kann. Trotz der Bauarbeiten kann Haag am Hofplatz als Veranstaltungsort festhalten.

Kopfzerbrechen macht Haag darum nur noch die Situation um die freiwilligen Helferinnen und Helfer. «Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, solche zu finden», sagt Haag. Die Optimalanzahl von 140 sei noch nicht erreicht. Dennoch ist Haag überzeugt: «Die Hofchilbi wird stattfinden.»